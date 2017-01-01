Что нужно знать о светлом празднике Воскресения Христова?

Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священника

Пасха – главное событие года для христиан и самый большой православный праздник. В 2021 году Пасху будут отмечать 2 мая. О традициях и приметах торжества расскажет Ivona.

Для всех украинских христиан, и католиков, и православных, Пасха – самый большой праздник года. Ведь, согласно украинским поверьям, пока каждую весну в самую торжественную ночь звонят колокола, пока люди приветствуют друг друга счастливым “Христос воскрес!“ – до тех пор в мире будут царить добро и любовь и конец света не наступит.

Чтобы прочувствовать Пасху, необязательно быть глубоко религиозным человеком. Ведь этот праздник – о главных ценностях каждого человека: любви, добре, прощении и победе жизни над смертью. А еще – это добрая традиция собираться за богатым столом всей семьей и навещать крестных и родственников с гостинцами.

Праздник Пасхи начинается в субботу. Спать в пасхальную ночь не принято. Верующие собираются в церкви на вечернюю службу, а те, кто остался дома, зажигают свечу и ставят ее на подоконнике как знак того, что они вместе со всем миром ждут счастливой вести о воскресении Христа. Вечерняя служба перерастает в самую раннюю утреннюю в году - в 12 часов ночи священники сменяют повседневную одежду на праздничную и объявляют: “Христос воскрес!“ После торжественной службы и прославления Христа священник освящает все, что миряне принесли в своих пасхальных корзинках.

Пасха 2021: Пасхальные традиции и приметы depositphotos.com

Пасхальные традиции

Читай также: Как украсить дом к Пасхе: примеры дизайнера с фото

После службы радостные люди расходятся по домам, чтобы всей семьей собраться за праздничным столом и разговеться после длинного 48-дневного поста. Начинался пасхальный завтрак с яйца. Каждый член семьи должен съесть освященное яичко с солью. Затем приходит черед кулича и пасхи – снова каждый съедает по кусочку. И уже после этого все принимаются за мясные и рыбные деликатесы. Взрослые также пьют красное вино или домашние настойки.

В первый день Пасхи принято отдыхать - общаться с самыми родными, спать, читать. Очень хорошо в этот день гулять на улице. С древних времен дети на Пасху устраивали большое гулянье с катанием на качелях. Обязательно одно условие - радоваться и не держать в сердце зла.

Также в пасхальные дни грехом считается встретить человека и не поприветствовать его словами “Христос воскрес!“ И конечно, в эти дни вспоминают тех, кто ушел в иной мир - навещают их могилы, вспоминают добрыми словами и просят прощения.

В пасхальный понедельник принято ходить в гости к крестным и родственникам - бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, дядям и тетям. Отправляясь навестить близких, нужно взять с собой паску и крашенки - традиционные гостинцы. И вообще, отправляясь в пасхальные дни к кому-то в гости, следует брать с собой пасочку и крашеные яйца - и забирать такой же гостинец. Есть примета: тот, кто попробует девять куличей от разных хозяек, весь год будет счастливым и везучим.

Пасхальные приметы

Празднование Пасхи в нашей стране связано со множеством народных традиций и примет. Известны приметы на погоду, деньги, здоровье, замужество и любовь.

Пасха 2021: Пасхальные традиции и приметы depositphotos.com

Погодные приметы на Пасху:

Если на Пасху идет дождь, то и вся весна будет дождливая.

Если небо хмурится, но дождь так и не пошел, лето будет прохладным.

Если в пасхальный день или перед ним была сильная гроза, осень будет теплой и поздней.

Если на Пасху пойдет снег – год будет урожайным и удачным на разного рода свершения.

Приметы на деньги на Пасху:

В пасхальный день нужно брать деньги левой рукой, а отдавать правой.

В Страстную неделю нельзя брать и давать деньги в долг, поскольку это сулит убытки.

Богатый и обильный пасхальный стол привлечет успех и процветание в дом.

Приметы на замужество:

Девушки, которые хотят замуж, должны несколько раз повторить во время пасхальной службы: «Воскресенье Христово, пошли мне жениха холостого».

Если во время праздничной трапезы у себя в тарелке вы обнаружите муху или другую букашку – в грядущем году получите предложение руки и сердца.

Если в пасхальный день услышите пение кукушки – скоро удачно выйдете замуж.

Пасхальные приметы на любовь:

Если на Пасху зачесалась бровь – скоро состоится знакомство с будущим мужем.

Если ударились локтем – возлюбленный вспоминает.

Пасхальные приметы на здоровье:

Если умыться на Пасху чистой водой из колодца или ручья, все болезни смоются.

Веточки вербы в детской отгонят от малышей недуги.

Если на Страстной неделе позвонить в колокола – здоровым весь год будете.

И главное верование: на Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Пожелаем же себе и близким мира, здоровья и любви!

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.