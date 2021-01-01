Как подготовиться к Пасхе: советы священника

Узнай, что нужно знать о Пасхе и как встретить Светлое Воскресение Христово в условиях локдауна.

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля и местные власти не исключают введения дополнительных ограничений на Пасху и майские праздники. Ivona пообщалась иеромонахом Митрофаном Божко из Киевской духовной семинарии и узнала, как подготовиться к Пасхе и что нужно знать о великом празднике.

Воскресение Христово: что нужно знать о празднике

Пасха или Светлое Воскресение Христово – это праздник, который напоминает нам от том, что Господь пострадал за грехи людей, которые передавались из поколения в поколение и накапливались многие столетия. Господь Иисус Христос пришел в мир в человеческом обличии и поскольку, будучи Богом, он был безгрешен, Господь смог исцелить природу греха. Через это пришествие в мир, через проповедь, страдания и воскресение, он нам тоже дает возможность пройти путь совершенствования и приближения к Богу. Мы называем Воскресение Христово также Пасхой. Хотя Пасха – это старый еврейский праздник еще из Ветхого Завета, который символизирует переход евреев из Египта в Землю обетованную, из дома рабства в землю свободы. Неслучайно мы называем этот день Пасхой, ведь это тоже переход из рабства греха, смерти в царство жизни и вечное воскресение, которое дарует нам Христос.

Как подготовиться к Пасхе

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У нас главной подготовкой к Пасхе считается пост, когда верующие соблюдают ограничения в еде на протяжении 40 дней. Подготовка к Пасхе заключается в том, чтобы очистить себя от каких-то вредных привычек, чтобы побороться с грехом и стать достойным участником события радостного воскресения. Если у вас по какой-то причине не получилось соблюдать длинный пост, то стоит присоединиться хотя бы на последней неделе – Страстной седьмице. Эти семь дней напоминают нам о входе и Иерусалим, о тайной вече, когда Господь совершил таинство причащения, о предательстве, о распятии и воскресении. На этой неделе помимо поста важно вспоминать эти события, прочесть описания событий, которые предшествовали воскрешению Христа.

Еще одним важным моментом подготовки к Пасхе является кулинарный, когда хозяйки пекут куличи, творожные паски и раскрашивают яйца. Эти продукты также являются символическими. У евреев на Пасху считалось традицией пtреламливать мацу – пресный хлеб с добавлением горьких трав. У нас же есть тоже «хлебный» символ праздника – паски. Яйца (крашенки и писанки) символизируют жизнь, которая заключается в нем. Скорлупа символизирует гробницу, через которую пробивается эта жизнь. Когда мы разбиваем яйца, приветствуем жизнь и друг друга словами «Христос воскресе» «Воистину воскресе».

Как отпраздновать Пасху в условиях карантина depositphotos.com

Как отпраздновать Пасху в условиях карантина

В период карантина возможность храма ограничена. Несмотря на то, что пасхальная служба совершается ночью, в некоторых храмах проходит несколько литургий и ночью и в дневное время, так что у верующих увеличивается возможность посетить храмы в удобное время. К тому же некоторые храмы вовремя служб используют громкоговорители, поэтому верующие смогут присоединиться к молитве и находясь на улице. Также есть возможность принять участие в богослужении онлайн. Чтобы быть не просто зрителем, который сидит и смотрит службу перед экраном телевизора или компьютера, нужно дома зажечь лампадку или свечки, вместе пропеть молитву «Христос воскресе», прочитать пасхальное Евангелие, которое рассказывает о воскресении Христа. Можно прочесть или пропеть «Часы Пасхи», «Канун Пасхи». Так можно стать не просто свидетелем, а участником службы. Окропить пасхальные куличи можно дома. Прочитав пасхальные молитвы их можно окропить святой водой, которая есть дома.

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