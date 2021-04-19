Погода на Пасху в Украине: прогноз по областям

Узнайте, какая погода будет на Пасху 2 мая 2021 года в Украине.

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До Пасхи осталось две недели и многие украинцы уже планируют праздничные выходные. Мы уже рассказывали, куда поехать на майские, а теперь узнаем, будет ли погода способствовать путешествиям. Итак, какая погода будет на Пасху 2021 в Украине – читай в нашем материале.

Погода на Пасху 2021: прогноз по областям

Погода на Пасху в Киеве будет пасмурной, но без дождя. Температура воздуха прогреется до 15 градусов днем, ночью не будет опускаться ниже 9.

В Чернигове 2 мая ожидается переменная облачность. Синоптики обещают 15 выше нуля днем и 8 градусов ночью.

В Сумах на Пасху будет переменная облачность, температура воздуха днем прогреется до 16 градусов.

В Полтаве 2 мая будет облачно, но тепло. Температура воздуха днем прогреется до 15 градусов, а ночью не опуститься ниже 8. Осадки не ожидаются.

В Харькове на Пасху ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 16, а ночью температура воздуха составит 7 градусов тепла.

В Северодонецке 2 мая ожидается переменная облачность, температура воздуха днем прогреется до 17 градусов, ночью – 9 выше нуля.

В Мариуполе на Пасху будет малооблачно. Днем столбики термометров будут показывать 16 выше нуля, а ночью не опустятся ниже 11.

В Запорожье 2 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 9 выше нуля, а днем – 17 со знаком плюс.

В Днепре на Пасху будет пасмурно, но тепло. Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночью опустится до 9.

В Кропивницком 2 мая будет пасмурно, но без осадков. Ночью столбики термометров останутся на отметке 9 градусов, а днем поднимутся до 17.

В Черкассах на Пасху будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью, до 16 днем.

В Виннице 2 мая будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 8 выше нуля, а днем – 16.

В Николаеве на Пасху ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров будут показывать 7 градусов, а днем поднимутся до 15.

В Одессе 2 мая будет облачно. Температура воздуха ночью – 10 градусов выше нуля, а днем – 15.

В Черновцах на Пасху будет облачно. Ночью ожидается 8 градусов тепла, а днем – 16 выше нуля.

В Ужгороде 2 мая будет малооблачно, температура воздуха ночью – 9 выше нуля, а днем – 17.

В Хмельницком на Пасху ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью – 8 со знаком плюс, днем – 15.

В Житомире 2 мая будет пасмурно. Температура воздуха ночью – 8 градусов, а днем – 15.

В Ровно на Пасху ожидается облачная погода. Столбики термометров ночью будут показывать 8 градусов, а днем – 15.

В Луцке 2 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 8 выше нуля, а днем – 16.

В Ивано-Франковске на Пасху ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 8 градусов, а днем – 16.

Во Львове 2 мая будет переменная облачность. Температура воздуха ночью – 7 градусов выше нуля, а днем – 16.

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