Выходные дни в мае 2021: когда и сколько отдыхаем
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Май в Украине традиционно дарит много выходных. Благодаря майским праздникам, а в этом году и Пасхе, которую мы будем отмечать 2 мая, у нас будет на три выходных дня больше. Итак, когда и как мы будем отдыхать в мае 2021 – читай в нашем материале.
Выходные дни в мае 2021: даты
Если взглянуть в календарь, то в мае 2021 года можно насчитать 10 выходных дней и 21 рабочий.
Выходные дни в мае: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая.
В тоже время в мае украинцы отмечают ряд праздников – День труда, Пасху и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку эти дни выпадают на выходные, они переносятся на следующие за ними будни. Таким образом, украинцы будут отдыхать еще и 3, 4 и 10 мая.
Помимо государственных в мае будут еще профессиональные и международные праздники.
Все профессиональные и международные праздники мая 2021:
1 мая – День труда
2 мая – Пасха у православных
3 мая – Всемирный день свободы печати
4 мая – День собачьего счастья
5 мая – Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.
6 мая – Международный день против диеты.
7 мая – День радио.
8 мая – День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.
9 мая – День Победы; День матери; Международный День Европы.
10 мая – Всемирный день движения “За здоровье“.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
13 мая – Всемирный день одуванчика.
14 мая – День фрилансера; День смешных нелепиц; Пролетье (Проводы весны).
15 мая – Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.
16 мая – Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,
17 мая – Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
18 мая – Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.
19 мая – Международный день борьбы с гепатитами.
20 мая – День банковских работников; Всемирный день метролога.
21 мая – Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
22 мая – Международный день биологического разнообразия.
23 мая – Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.
24 мая – Дeнь славянской письменности и культуры.
25 мая – День филолога
26 мая – Всемирный день рыжих; День хождения босиком; Всемирный день Дракулы.
27 мая – Международный день белого вина “Шардоне“.
28 мая – День пограничника Украины.
29 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.
30 мая – День Киева; День химика.
31 мая – Всемирный день без табака.
Православные праздники в мае 2021
В мае 2021 верующие будут отмечать несколько важных религиозных праздников.
2 мая – Пасха,
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца,
11 мая – Радоница,
22 мая – День Николая Чудотворца,
24 мая – Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
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