Выходные дни в мае 2021: когда и сколько отдыхаем

Узнайте, сколько выходных в мае 2021 будет у украинцев.

Выходные в мае 2021 Украина: когда отдыхаем depositphotos.com

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Май в Украине традиционно дарит много выходных. Благодаря майским праздникам, а в этом году и Пасхе, которую мы будем отмечать 2 мая, у нас будет на три выходных дня больше. Итак, когда и как мы будем отдыхать в мае 2021 – читай в нашем материале.

Выходные дни в мае 2021: даты

Если взглянуть в календарь, то в мае 2021 года можно насчитать 10 выходных дней и 21 рабочий.

Выходные дни в мае: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая.

В тоже время в мае украинцы отмечают ряд праздников – День труда, Пасху и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку эти дни выпадают на выходные, они переносятся на следующие за ними будни. Таким образом, украинцы будут отдыхать еще и 3, 4 и 10 мая.

Помимо государственных в мае будут еще профессиональные и международные праздники.

Все профессиональные и международные праздники мая 2021:

1 мая – День труда

2 мая – Пасха у православных

3 мая – Всемирный день свободы печати

4 мая – День собачьего счастья

5 мая – Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.

6 мая – Международный день против диеты.

7 мая – День радио.

8 мая – День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.

9 мая – День Победы; День матери; Международный День Европы.

10 мая – Всемирный день движения “За здоровье“.

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.

13 мая – Всемирный день одуванчика.

14 мая – День фрилансера; День смешных нелепиц; Пролетье (Проводы весны).

15 мая – Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.

16 мая – Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,

17 мая – Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.

18 мая – Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.

19 мая – Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая – День банковских работников; Всемирный день метролога.

21 мая – Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.

22 мая – Международный день биологического разнообразия.

23 мая – Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.

24 мая – Дeнь славянской письменности и культуры.

25 мая – День филолога

26 мая – Всемирный день рыжих; День хождения босиком; Всемирный день Дракулы.

27 мая – Международный день белого вина “Шардоне“.

28 мая – День пограничника Украины.

29 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.

30 мая – День Киева; День химика.

31 мая – Всемирный день без табака.

Православные праздники в мае 2021

В мае 2021 верующие будут отмечать несколько важных религиозных праздников.

2 мая – Пасха,

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца,

11 мая – Радоница,

22 мая – День Николая Чудотворца,

24 мая – Равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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