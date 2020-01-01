Как правильно декорировать дом к Пасхе и какие элементы стоит добавить, чтобы почувствовать праздник?

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До Пасхи остается чуть больше двух недель, поэтому забот у хозяек прибавляется. Если вы планируете отмечать Светлое Христово Воскресение в семейном кругу, то, наверняка, хотите создать уютную и праздничную атмосферу. Ivona поинтересовалась у Елены Грабовской, руководителя студии дизайна и архитектуры «Bubes & Grabovska Design», какие тренды в украшении дома к Пасхе существуют и как сделать родные интерьеры праздничными и уютными.

Дизайнер Елена Грабовская пресс-служба

Всем известны традиции украшения дома к Новому году и Рождеству. Причем каждый год меняются тренды. Есть ли какие тенденции и тренды в украшении дома к Пасхе?

Современные тенденции в украшении дома скорее всего сводятся к свободе и разнообразию в выборе материалов и способов. Каждый дом обладает своей уникальной атмосферой и видением прекрасного, но все же, наверное, одним из главных трендов в декорировании дома к Пасхе можно назвать стремление украсить дом тем, чем богата природа накануне весны. Это первая зелень и первоцветы, проснувшиеся ветви деревьев и кустарников, камни, мох, перезимовавшие плоды и семена, в общем, все обилие природных материалов весенних оттенков и фактур, которое доступно вокруг вашего дома.

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Что и как нужно украшать в доме к Пасхе? Какие комнаты стоит преобразить, какие украшения использовать?

Стоит украсить те места в доме, которые больше остальных собирают посетителей и ценителей весеннего настроения. Это может быть прихожая, видное место в гостиной и конечно обеденный стол, объединяющий всю семью и друзей вместе. Почетное место на столе займет импровизированное гнездо из веток, в котором можно разместить цветы, крашенные яйца, выпечку или сладости. Венок из вербовых «котиков», лаврового листа и кружева, разместившийся в прихожей, с самого порога заставит оставить все неприятные мысли за дверью, а композиция, сделанная своими руками или семейная реликвия, связывающая вас с традициями предков, настроят на уютное домашнее настроение. Пасха – это время скатертей, бабушкиных рецептов и теплых встреч.

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Какие украшения к Пасхе можно сделать своими руками?

Наверное, самым главные украшением к Пасхе можно назвать крашанки и писанки. Не поленитесь сделать это вместе всей семьей, своими руками. Узнайте больше про историю и традиции декорирования яиц, расспросите, как это делали прабабушки в вашей семье, подготовьте материалы и соберитесь вместе. Неповторимый декор и увлекательное приключение вам обеспечено. И больше свечей! Даже не зажжённые они создают особое настроение и атмосферу в доме. Как говорят датчане, свечами праздник не испортить!

Как украсить дом к Пасхе: примеры декора от дизайнера

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

Как украсить дом к Пасхе - интересные примеры фото Студия Bubes & Grabovska Design

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