Что такое паска и кулич и есть ли между ними различия?

В чем разница между куличом и паской? pinterest.com

Пасхи, паски, кулич. Каждый год в канун Пасхи разыгрывается среди украинцев нешуточный спор: как же все таки правильно называть сдобный обрядовый хлебец с глазурью и присыпкой и творожный десерт в виде усеченной пирамиды: паска или кулич?

Ivona попыталась разобраться в вопросе и внести некоторую ясность в этой лексической “битве“.

Почему паски путают с куличами?

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Русский и украинский языки - представители одной восточнославянской языковой группы, поэтому во многом они очень похожи. Так как ни один из языков не способен развиваться в изоляции от наречий стран-соседок, нет ничего удивительного в том, что и в русском и украинском языках много слов заимствованных. Это же касается и традиции, культуры, обрядов и обычаев, которые также во многом схожи у государств, граничащих друг с другом.

В чем разница между куличом и паской? pinterest.com

Поэтому название традиционной пасхальной выпечки и путают: в пределах одних регионов, областей, городов или даже семей считают правильным абсолютно разные названия, например:

некоторые куличами называют сдобную выпечку, а пасками - творожный десерт с изюмом и курагой в виде четырехгранной пирамиды, другие - наоборот

иные видят различие в куличах и пасках лишь в наличии украшений (паски украшают фигурным тестом, куличи - глазурью и присыпкой)

есть и такие, которые отличают куличи от пасок непосредственно рецептом приготовления обрядового хлеба, хотя внешне они и имеют одинаковую форму и декор.

И это лишь некоторые различия, которые приводятся в качестве доводов за тот или иной вариант названия пасхальных хлебцов.

В чем разница между куличом и паской? pinterest.com

Кулич или паска: как же все-таки правильно?

Не обряды, не традиции и уж тем более не рецепты способны разрешить эту дилемму. Оба блюда: и сдобный хлеб с цукатами и изюмом, и сладкий творожный десерт играют в украинской и русской культурах огромное значение на празднике Воскрешения Господня. Разница лишь в том, что в украинском языке не существует такого слова “кулич“.

Если о Пасхе говорить на русском, то кулич - сдоба цилиндрической формы с украшением, паска - изделие и творога в форме усеченной пирамиды. В украинском же языке паской называют и выпечку, и творожный десерт (делая акцент на том, из чего она приготовлена, т.е. - сырная (творожная) паска).

В чем разница между куличом и паской? pinterest.com

Большой ошибки в том, чтобы употреблять то или иное слово, нет. Главное - сохранить символическое значение блюд.

Обрядовое значение пасок (куличей) и сырных пасок

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Невозможно представить себе светлый праздник Пасхи без ароматной, свежей пасочки, политой глазурью и ярко украшенной. Между тем это любимое лакомство готовят не только для того, чтобы порадовать маленьких сладкоежек.

Паска (кулич) - символ воскрешения Иисуса Христа. По форме она напоминает артос или просфору, однако отличается от них сдобностью и богатством украшений. Особое место на пасхальном столе паска заслуживает благодаря преданию, согласно которому апостолы за каждой своей трапезой всегда оставляли свободное за столом, а на скатерти оставляли пустое место, куда клался хлеб - кушанье для Иисуса Христа.

С тех пор этот хлеб приобрел обрядовое значение и несколько изменился внешне, однако не утратил своего символического смысла и до сегодняшних дней.

В чем разница между куличом и паской? pinterest.com

Сырная (творожная) паска имеет несколько символических значений. Из-за своей необычной формы, напоминающей четырехугольную пирамиду с усеченной верхушкой, сырная паска символизирует и гроб Господень, и гору Голгофу, на который был распят Иисус Христос.

В чем разница между куличом и паской? pinterest.com

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