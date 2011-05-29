Выберите идеальный для себя вариант!

Казалось бы: чего проще? Взять клубнику, помыть, отправить в морозилку и использовать по надобности. Но заморозить клубнику, как впрочем, и любую другую ягоду, можно несколькими способами. Сначала промойте клубнику, удалите листья, разложите ягоды на салфетке. Выбрать способ заморозки клубники в домашних условиях поможет Ivona.

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Способ первый: заключается в сухой заморозке ягод. Клубнику целую или кусочками раскладывают на разносе или противне, покрытом пищевой пленкой, на небольшом расстоянии друг от друга, и отправляют в морозильную камеру на 3-4 часа до полной заморозки. Затем ягоды ссыпаются в полиэтиленовый пакет или контейнер и хранятся в морозильнике. Такие ягоды годятся для варки компотов и украшения тортов, на них не нарастает слой льда, а каждая клубничка легко отделима и сохраняет свою форму.

Способ второй: выкладываем ягоды в контейнеры, пересыпая каждый слой сахаром, и убираем в холодильник. Примечание: ягоды пересыпаем сахаром для того, чтобы замороженная клубника, даже сильной заморозки, имела более мягкую консистенцию и легко отделялась друг от друга.

Как заморозить клубнику: ТОП-6 способов pinterest.com

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Способ третий: разрезаем клубнику на четвертинки, перемешиваем с сахаром, раскладываем на подносе, замораживаем, убираем в полиэтиленовый пакет, ставим в морозильник. Такую клубнику хорошо добавлять в коктейль - и в качестве льда, и в качестве украшения.

Способ четвертый: клубнику выкладываем в пакет, засыпаем сахаром и укладываем в прямоугольный контейнер. Когда ягоды потребуются, клубнику вынимаем из пакета, получается аккуратный брикет, который легко режется.

Как заморозить клубнику: ТОП-6 способов pinterest.com

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Способ пятый: идеально подойдет для заморозки мелких ягод без плодоножки. Разместите клубнику (целиком или ломтиками) в контейнере для заморозки льда - каждая ягода в отдельной ячейке, и залейте кипяченой водой комнатной температуры так, чтобы жидкость полностью покрывала их. Контейнер поставьте в морозильную камеру на 5-8 часов для полной заморозки воды. У вас получатся кубики льда с замороженными ягодами внутри. Их можно использовать в коктейлях, лимонадах, сангрии, а также в косметических целях.

Способ шестой: растереть клубнику в пюре, выложить порционно в полиэтиленовые пакеты, пакеты хорошенько завязать и сложить в морозильную камеру друг на друга. По мере необходимости берется один пакет, размораживается, пюре смешивается с сахаром и вуаля! десерт готов.

Как заморозить клубнику: ТОП-6 способов pinterest.com

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