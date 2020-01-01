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Первые заготовки: рецепт густого клубничного конфитюра

21 мин назадКомментариев:0
Рецепт вкусного клубничного конфитюра, который зимой дополнит домашние лакомства.
Ингредиенты
  • клубника 500 г
  • сахарная пудра 300 г
  • агар-агар 3 г
  • лимонный сок 25 г
  • кардамон 4 капсулы
Первые заготовки: рецепт густого клубничного конфитюра
Первые заготовки: рецепт густого клубничного конфитюра / depositphotos

 

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Чем отличается джем от конфитюра? Этих два разных слова произносят в разных странах, а имеют в виду один и тот же продукт. Джем готовят англичане, а конфитюр - французы. Поскольку уже появились свежие ягоды клубники, можно подумать о заготовках. Именно клубничное варенье, джем и компот первыми пополняют закрома хозяек, готовившихся к зиме.

Мы предлагаем приготовить клубничный конфитюр не для консервации, но параллельно расскажем, как сделать заготовку на зиму. Так, клубничный конфитюр варят без сиропа, прямо с сахаром, без воды. Чтобы сохранить яркость и не разрушить входящий в состав ягод пектин, процесс варки очень недолгий. Бытует мнение, что конфитюры — это непременно сохраненные ягоды кусочками, но оно ошибочно. Действительно пюрировать ягоды можно частично, если конфитюр планируется употреблять в натуральном виде. Если же нужен ингредиент для выпечки ягоды пюрируют до однородности.

Для конфитюра, который планируете съесть в ближайшее время достаточно 600 г. сахара на 1 кг ягод. В итоге получится не приторная масса, с легкой кислинкой. Лучше использовать не сахар, а пудру.Вместо кардамона можно использовать ваниль, гвоздику и алкоголь (коньяк, ром, ликер).

Для консервации на зиму, на 500 г ягод необходимо столько же сахара, вместо лимонного сока используют лимонную кислоту (1 г). Горячий конфитюр разливают по стерилизованным банкам, плотно закупоривают, переворачивают вверх дном и накрывают теплым пледом.

Первые заготовки: рецепт густого клубничного конфитюра
Первые заготовки: рецепт густого клубничного конфитюра
depositphotos

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Приготовление:

  1. Измельчить ягоды клубники блендером. 
  2. Выжать лимонный сок, замочите агар-агар.
  3. Отправить клубнику в кастрюлю вместе с сахарной пудрой и кардамоном. 
  4. Варить на небольшом огне, довести до кипения. В процессе перемешивать массу несколько раз деревянной или силиконовой ложкой.
  5. Оставить конфитюр кипеть 5 минут на высоком огне, постоянно снимая пенку.
  6. Поставить агар-агар на огонь, довести до кипения. 
  7. Добавить лимонный сок, затем агар-агар. Перемешать.
  8. Проверить готовность конфитюра, капнув на блюдце и поставив его в 
  9. в вертикальное положение: капля не должна стекать струйкой.
  10. Остудить, перелить в стерилизованную стеклянную посуду. Хранить в холодильнике.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные блюда из клубники и ревеня. 

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Теги:конфитюр,джем,заготовки на зиму,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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