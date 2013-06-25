Что приготовить из клубники быстро, легко и просто?

Десерты с клубникой: ТОП-3 оригинальных и вкусных рецепта pinterest.com

Клубника - полезная и вкусная ягода, которая появляется в конце в середине-конце весны. В клубнике масса полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.

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Самые первые ягоды мы обычно употребляем свежими. А вот когда ягода становится доступней, по цене в частности, с ней можно приготовить различные вкусные десерты. Например, она сочетаема с: безе,взбитыми сливками, творогом, маскаропоне. Кулинары рекомендуют подвергать клубнику минимальной тепловой обработке.

Ivona поделится оригинальными рецептами десертов с клубникой.

Бисквитный торт шампанским и клубникой

Десерты с клубникой: Бисквитный торт с шампанским и клубникой pinterest.com

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Ингредиенты

Бисквит:

Яйца - 2 шт.;

Сахар - 80 гр.;

- 80 гр.; Мука - 60 гр.;

Сливочное масло - 30 гр.;

Ванильный экстракт - по вкусу.

Для пропитки:

Вода, сахар, шампанское - по 50 мл.;

Лимонный сок - 4 капли.

Для мусса:

Шампанское - 250 мл.;

- 250 мл.; Сок лимона - 1/2 шт.;

Сахар - 200 гр.;

- 200 гр.; Яйца - 2 шт.;

Желатин - 10 гр.;

Сливки (33%) - 200 мл.

Для желе:

Клубника - 250 гр.;

Шампанское - 400 мл.;

Сахар - 200 гр.;

- 200 гр.; Желатин - 15 гр.;

Сок лимона - 1/2 шт.

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Приготовление

Взбить яйца с сахаром в тугую белую пену, до полного растворения сахара. Добавить ванильный экстракт, растопленное и остывшее масло, постепенно всыпать просеянную муку. Перемешать до однородности. Вылить смесь в смазанную сливочным маслом форму. Выпекать в разогретой до 180С духовке около 20 минут. Остудить. Сварить легкий сироп из воды и сахара (довести до кипения и дать покипеть на маленьком огне 2-3 минуты), дать немного остыть. Влить шампанское. Отделить белки от желтков, слегка взбить. Замочить желатин в воде. Нагреть на небольшом огне шампанское, лимонный сок и половину сахара (не кипятить!) до полного растворения сахара. Ввести тонкой струйкой влить в желтки. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая. Не дать закипеть. Получится смесь консистенции довольно жидкого киселя. Отжать желатин, добавить в яичную массу. Все размешать, дать остыть, не допуская застывания. Взбить сливки, аккуратными движениями вмешать в мусс. Взбить белки до мягких пиков, добавить оставшийся сахар, взбивать до твердых пиков. Вмешать, не допуская оседания мусса. Поставить кольцо для торта, выложить на дно бисквит и пропитать. Вылить сверху мусс, разровнять. Поставить в холодильник на 1 час. Желатин замочить в воде. Шампанское нагреть с сахаром и лимонным соком до полного растворения сахара (не кипятить). Добавить отжатый желатин, дать ему раствориться. Остудить. Разрезать клубнику на половинки, выложить на торт. Полить сверху желе, вернуть в холодильник на 15 минут. Залить оставшимся желе, поставить в холодильник минимум на 4 часа для полного застывания.

Безе “Анна Павлова” с клубникой

Десерты с клубникой: Безе "Анна Павлова" с клубникой pinterest.com

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Ингредиенты

Белки - 4 шт.;

Сахар - 1 ст.;

Кукурузный крахмал - 2 ч. л.;

Винный камень, соль - по 1/8 ч. л.;

Уксус - 1/2 ч. л.;

Ванильный экстракт - 1 ч. л.;

Сливки (30%) - 200 гр.;

Коричневый сахар - 2 ст.л.

Киви - 1 шт.;

Клубника ½ ст.

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Приготовление

Взбить белки до получения пены, добавить сахар, крахмал, уксус, ванильный экстракт. Взбивать до блестящей, бархатистой консистенции. Выложить белки по кругу в виде торта на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставить в середине выложенной белковой массы углубление. Разогреть духовку до 175 С.Выпекать безе 10 минут. Понизить температуру до 150 С и выпекать еще 45 минут. Оставить в духовке до остывания на протяжении часа. Взбить сливки с небольшим количеством сахара. Выложить безе на блюдо, положить в середину взбитые сливки. Украсить киви, нарезанным тонкими кружками и клубникой.

Пирог с клубничным муссом и желе

Десерты с клубникой: Пирог с клубничным муссом и желе pinterest.com

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Ингредиенты

Яйца - 1 шт.;

Сахар - 1/3 ст.;

Разрыхлитель - 1 ч.л.;

Мука - 3 ст.л.;

Ванилин - 1 гр.;

Творог - 200 гр.;

Сметана/сливки (30%) - 300 гр.;

Сахар 1/2 ст.;

Клубника - 400 гр.;

Желатин - 15 гр.

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Приготовление

Взбить яйцо с сахаром, всыпать разрыхлитель, ванилин и муку. Вылить тесто в смазанную сливочным маслом форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовку 15 - 20 минут. Остудить. Замочить желатин в 100 мл холодной кипяченой воды, оставить набухать. Для получения сиропа размять 100 гр клубники, добавить 2 ст.л. воды и 40 г сахара. Довести смесь до кипения, кипятить 2 минуты на медленном огне. Процедить через сито. Смешать в блендере до однородного состояния всю клубнику (и целую, и мятую), творог, сметану, полстакана сахара. Поставить на медленный огонь желатин, полностью растворить. Налить 1/3 желатина в клубничный сироп, оставшийся - добавить в клубнично-творожную смесь. Взбить. Вылить на бисквит, находящийся в форме, клубничный мусс. Поставить в холодильник до полного застывания. Нарезать несколько ягод клубники, выложить ее на остывший мусс, залить клубничным желе. Дать застыть в холодильнике не менее, чем 4 часа.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из клубники с ревенем.

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