Десерты с клубникой: ТОП-3 оригинальных и вкусных рецепта
Клубника - полезная и вкусная ягода, которая появляется в конце в середине-конце весны. В клубнике масса полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.
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Самые первые ягоды мы обычно употребляем свежими. А вот когда ягода становится доступней, по цене в частности, с ней можно приготовить различные вкусные десерты. Например, она сочетаема с: безе,взбитыми сливками, творогом, маскаропоне. Кулинары рекомендуют подвергать клубнику минимальной тепловой обработке.
Ivona поделится оригинальными рецептами десертов с клубникой.
- Бисквитный торт шампанским и клубникой
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Ингредиенты
Бисквит:
- Яйца - 2 шт.;
- Сахар - 80 гр.;
- Мука - 60 гр.;
- Сливочное масло - 30 гр.;
- Ванильный экстракт - по вкусу.
Для пропитки:
- Вода, сахар, шампанское - по 50 мл.;
- Лимонный сок - 4 капли.
Для мусса:
- Шампанское - 250 мл.;
- Сок лимона - 1/2 шт.;
- Сахар - 200 гр.;
- Яйца - 2 шт.;
- Желатин - 10 гр.;
- Сливки (33%) - 200 мл.
Для желе:
- Клубника - 250 гр.;
- Шампанское - 400 мл.;
- Сахар - 200 гр.;
- Желатин - 15 гр.;
- Сок лимона - 1/2 шт.
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Приготовление
- Взбить яйца с сахаром в тугую белую пену, до полного растворения сахара.
- Добавить ванильный экстракт, растопленное и остывшее масло, постепенно всыпать просеянную муку. Перемешать до однородности.
- Вылить смесь в смазанную сливочным маслом форму.
- Выпекать в разогретой до 180С духовке около 20 минут. Остудить.
- Сварить легкий сироп из воды и сахара (довести до кипения и дать покипеть на маленьком огне 2-3 минуты), дать немного остыть. Влить шампанское.
- Отделить белки от желтков, слегка взбить.
- Замочить желатин в воде.
- Нагреть на небольшом огне шампанское, лимонный сок и половину сахара (не кипятить!) до полного растворения сахара.
- Ввести тонкой струйкой влить в желтки. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая. Не дать закипеть. Получится смесь консистенции довольно жидкого киселя.
- Отжать желатин, добавить в яичную массу. Все размешать, дать остыть, не допуская застывания.
- Взбить сливки, аккуратными движениями вмешать в мусс.
- Взбить белки до мягких пиков, добавить оставшийся сахар, взбивать до твердых пиков.
- Вмешать, не допуская оседания мусса.
- Поставить кольцо для торта, выложить на дно бисквит и пропитать.
- Вылить сверху мусс, разровнять.
- Поставить в холодильник на 1 час.
- Желатин замочить в воде.
- Шампанское нагреть с сахаром и лимонным соком до полного растворения сахара (не кипятить).
- Добавить отжатый желатин, дать ему раствориться. Остудить.
- Разрезать клубнику на половинки, выложить на торт.
- Полить сверху желе, вернуть в холодильник на 15 минут.
- Залить оставшимся желе, поставить в холодильник минимум на 4 часа для полного застывания.
- Безе “Анна Павлова” с клубникой
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Ингредиенты
- Белки - 4 шт.;
- Сахар - 1 ст.;
- Кукурузный крахмал - 2 ч. л.;
- Винный камень, соль - по 1/8 ч. л.;
- Уксус - 1/2 ч. л.;
- Ванильный экстракт - 1 ч. л.;
- Сливки (30%) - 200 гр.;
- Коричневый сахар - 2 ст.л.
- Киви - 1 шт.;
- Клубника ½ ст.
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Приготовление
- Взбить белки до получения пены, добавить сахар, крахмал, уксус, ванильный экстракт. Взбивать до блестящей, бархатистой консистенции.
- Выложить белки по кругу в виде торта на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Оставить в середине выложенной белковой массы углубление.
- Разогреть духовку до 175 С.Выпекать безе 10 минут. Понизить температуру до 150 С и выпекать еще 45 минут.
- Оставить в духовке до остывания на протяжении часа.
- Взбить сливки с небольшим количеством сахара.
- Выложить безе на блюдо, положить в середину взбитые сливки.
- Украсить киви, нарезанным тонкими кружками и клубникой.
- Пирог с клубничным муссом и желе
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Ингредиенты
- Яйца - 1 шт.;
- Сахар - 1/3 ст.;
- Разрыхлитель - 1 ч.л.;
- Мука - 3 ст.л.;
- Ванилин - 1 гр.;
- Творог - 200 гр.;
- Сметана/сливки (30%) - 300 гр.;
- Сахар 1/2 ст.;
- Клубника - 400 гр.;
- Желатин - 15 гр.
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Приготовление
- Взбить яйцо с сахаром, всыпать разрыхлитель, ванилин и муку.
- Вылить тесто в смазанную сливочным маслом форму.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовку 15 - 20 минут. Остудить.
- Замочить желатин в 100 мл холодной кипяченой воды, оставить набухать.
- Для получения сиропа размять 100 гр клубники, добавить 2 ст.л. воды и 40 г сахара.
- Довести смесь до кипения, кипятить 2 минуты на медленном огне. Процедить через сито.
- Смешать в блендере до однородного состояния всю клубнику (и целую, и мятую), творог, сметану, полстакана сахара.
- Поставить на медленный огонь желатин, полностью растворить.
- Налить 1/3 желатина в клубничный сироп, оставшийся - добавить в клубнично-творожную смесь. Взбить.
- Вылить на бисквит, находящийся в форме, клубничный мусс. Поставить в холодильник до полного застывания.
- Нарезать несколько ягод клубники, выложить ее на остывший мусс, залить клубничным желе.
- Дать застыть в холодильнике не менее, чем 4 часа.
Ранее мы рассказывали, что приготовить из клубники с ревенем.
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