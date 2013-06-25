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Десерты с клубникой: ТОП-3 оригинальных и вкусных рецепта

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Что приготовить из клубники быстро, легко и просто?
Десерты с клубникой: ТОП-3 оригинальных и вкусных рецепта
Десерты с клубникой: ТОП-3 оригинальных и вкусных рецепта
pinterest.com

Клубника - полезная и вкусная ягода, которая появляется в конце в середине-конце весны. В клубнике масса полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.

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Самые первые ягоды мы обычно употребляем свежими. А вот когда ягода становится доступней, по цене в частности, с ней можно приготовить различные вкусные десерты. Например, она сочетаема с: безе,взбитыми сливками, творогом, маскаропоне. Кулинары рекомендуют подвергать клубнику минимальной тепловой обработке.

Ivona поделится оригинальными рецептами десертов с клубникой.

  • Бисквитный торт шампанским и клубникой

Десерты с клубникой: Бисквитный торт с шампанским и клубникой
Десерты с клубникой: Бисквитный торт с шампанским и клубникой
pinterest.com

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Ингредиенты

Бисквит:

  • Яйца - 2 шт.;
  • Сахар - 80 гр.;
  • Мука - 60 гр.;
  • Сливочное масло - 30 гр.;
  • Ванильный экстракт - по вкусу.

Для пропитки:

  • Вода, сахар, шампанское - по 50 мл.;
  • Лимонный сок - 4 капли.

Для мусса:

  • Шампанское - 250 мл.;
  • Сок лимона - 1/2 шт.;
  • Сахар - 200 гр.;
  • Яйца - 2 шт.;
  • Желатин - 10 гр.;
  • Сливки (33%) - 200 мл.

Для желе:

  • Клубника - 250 гр.;
  • Шампанское - 400 мл.;
  • Сахар - 200 гр.;
  • Желатин - 15 гр.;
  • Сок лимона - 1/2 шт.

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Приготовление

  1. Взбить яйца с сахаром в тугую белую пену, до полного растворения сахара.
  2. Добавить ванильный экстракт, растопленное и остывшее масло, постепенно всыпать просеянную муку. Перемешать до однородности.
  3. Вылить смесь в смазанную сливочным маслом форму.
  4. Выпекать в разогретой до 180С духовке около 20 минут. Остудить.
  5. Сварить легкий сироп из воды и сахара (довести до кипения и дать покипеть на маленьком огне 2-3 минуты), дать немного остыть. Влить шампанское.
  6. Отделить белки от желтков, слегка взбить.
  7. Замочить желатин в воде.
  8. Нагреть на небольшом огне шампанское, лимонный сок и половину сахара  (не кипятить!) до полного растворения сахара.
  9. Ввести тонкой струйкой влить в желтки. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая. Не дать закипеть. Получится смесь консистенции довольно жидкого киселя.
  10. Отжать желатин, добавить в яичную массу. Все размешать, дать остыть, не допуская застывания.
  11. Взбить сливки, аккуратными движениями вмешать в мусс.
  12. Взбить белки до мягких пиков, добавить оставшийся сахар, взбивать до твердых пиков.
  13. Вмешать, не допуская оседания мусса.
  14. Поставить кольцо для торта, выложить на дно бисквит и пропитать.
  15. Вылить сверху мусс, разровнять.
  16. Поставить в холодильник на 1 час.
  17. Желатин замочить в воде.
  18. Шампанское нагреть с сахаром и лимонным соком до полного растворения сахара (не кипятить).
  19. Добавить отжатый желатин, дать ему раствориться. Остудить.
  20. Разрезать клубнику на половинки, выложить на торт.
  21. Полить сверху желе, вернуть в холодильник на 15 минут.
  22. Залить оставшимся желе, поставить в холодильник минимум на 4 часа для полного застывания.
  • Безе “Анна Павлова” с клубникой

Десерты с клубникой: Безе
Десерты с клубникой: Безе "Анна Павлова" с клубникой
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Ингредиенты

  • Белки - 4 шт.;
  • Сахар - 1 ст.;
  • Кукурузный крахмал - 2 ч. л.;
  • Винный камень, соль - по 1/8 ч. л.;
  • Уксус - 1/2 ч. л.;
  • Ванильный экстракт - 1 ч. л.;
  • Сливки (30%) - 200 гр.;
  • Коричневый сахар - 2 ст.л.  
  • Киви - 1 шт.;
  • Клубника ½ ст.

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Приготовление

  1. Взбить белки до получения пены, добавить сахар, крахмал, уксус, ванильный экстракт. Взбивать до блестящей, бархатистой консистенции.
  2. Выложить белки по кругу в виде торта на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Оставить в середине выложенной белковой массы углубление.
  4. Разогреть духовку до 175 С.Выпекать безе 10 минут. Понизить температуру до 150 С и выпекать еще 45 минут.
  5. Оставить в духовке до остывания на протяжении часа.
  6. Взбить сливки с небольшим количеством сахара.
  7. Выложить безе на блюдо, положить в середину взбитые сливки.
  8. Украсить киви, нарезанным тонкими кружками и клубникой.
  • Пирог с клубничным муссом и желе

Десерты с клубникой: Пирог с клубничным муссом и желе
Десерты с клубникой: Пирог с клубничным муссом и желе
pinterest.com

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Ингредиенты

  • Яйца - 1 шт.;
  • Сахар - 1/3 ст.;
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.;
  • Мука - 3 ст.л.;
  • Ванилин - 1 гр.;
  • Творог - 200 гр.;
  • Сметана/сливки (30%) - 300 гр.;
  • Сахар 1/2 ст.;
  • Клубника - 400 гр.;
  • Желатин - 15 гр.

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Приготовление

  1. Взбить яйцо с сахаром, всыпать разрыхлитель, ванилин и муку.
  2. Вылить тесто в смазанную сливочным маслом форму.
  3. Выпекать в разогретой до 180 С духовку 15 - 20 минут. Остудить.
  4. Замочить желатин в 100 мл холодной кипяченой воды, оставить набухать.
  5. Для получения сиропа размять 100 гр клубники, добавить 2 ст.л. воды и 40 г сахара.
  6. Довести смесь до кипения, кипятить 2 минуты на медленном огне. Процедить через сито.
  7. Смешать в блендере до однородного состояния всю клубнику (и целую, и мятую), творог, сметану, полстакана сахара.
  8. Поставить на медленный огонь желатин, полностью растворить.
  9. Налить 1/3 желатина в клубничный сироп, оставшийся - добавить в клубнично-творожную смесь. Взбить.
  10. Вылить на бисквит, находящийся в форме, клубничный мусс. Поставить в холодильник до полного застывания.
  11. Нарезать несколько ягод клубники, выложить ее на остывший мусс, залить клубничным желе.
  12. Дать застыть в холодильнике не менее, чем 4 часа.

 

Ранее мы рассказывали, что приготовить из клубники с ревенем.

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Теги: клубника, клубничный торт, летние ягоды, ягоды, домашние торты, сладкая выпечка, рецепты
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Мариша  (аноним)  25.06.2013, 12:12
Оценка:  0
Мариша
И вправду очень вкусно! У нас тортик улетел сразу же! Муж попросил и завтра приготовить. Надеюсь мне не придется снова пить редуксин после таких лакомств.
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