Клубника и ревень: ТОП-3 вкусных идей
Клубника и ревень - классическое сочетание для приготовления летних десертов. Возьмите на заметку несколько рецептов из подборки от Ivona.
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Самую первую клубнику хочется есть свежей. Но если вам попались кислые ягоды - не беда. Из них можно приготовить вкусный пирог. А если добавить еще и ревень, получится просто идеальный десерт.
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Рецепт трайфла из печенья, заварного крема, взбитых сливок, миндального ликера, клубники и ревеня. Пальчики оближешь!
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Домашняя сангрия с клубникой и ревенем
Предлагаем вам рецепт сангрии из белого вина с клубникой и ревенем. Освежающий напиток с оригинальным вкусом придется по нраву вашим гостям, и прогонит подступающую жару.
Ранее мы рассказывали, как хранить, выбирать и готовить ревень.
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