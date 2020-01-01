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Клубника и ревень: ТОП-3 вкусных идей

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Идеальное сочетание структур, вкусов и ароматов в вашем десерте!
Клубника и ревень: ТОП-3 вкусных идей
Клубника и ревень: ТОП-3 вкусных идей
pinterest.com

Клубника и ревень - классическое сочетание для приготовления летних десертов. Возьмите на заметку несколько рецептов из подборки от Ivona.

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Клубничный пирог с ревенем

Самую первую клубнику хочется есть свежей. Но если вам попались кислые ягоды - не беда. Из них можно приготовить вкусный пирог. А если добавить еще и ревень, получится просто идеальный десерт.

Клубничный пирог с ревенем
Клубничный пирог с ревенем
pinterest.com

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Десерт с клубникой и ревенем

Рецепт трайфла из печенья, заварного крема, взбитых сливок, миндального ликера, клубники и ревеня. Пальчики оближешь!

Муссовый десерт из ревеня и клубники
Муссовый десерт из ревеня и клубники
pinterest.com

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Домашняя сангрия с клубникой и ревенем

Предлагаем вам рецепт сангрии из белого вина с клубникой и ревенем. Освежающий напиток с оригинальным вкусом придется по нраву вашим гостям, и прогонит подступающую жару.

Сангрия из ревеня с клубникой
Сангрия из ревеня с клубникой
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как хранить, выбирать и готовить ревень.

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Теги: клубника, ревень, летние рецепты, рецепты с клубникой, ревеневый пирог
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Источник: Ivona bigmir)net

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