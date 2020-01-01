Лайфхаки: как вывести пятна от еды?

Процесс готовки редко обходится без пятен. Как эффективно вывести их с тканей - читайте в нашей статье!

Пятно от вина можно вывести с помощью специальной жидкости depositphotos.com

Напитки (вино, спиртовые и легкие алкогольные напитки)

Смочите пятна губкой, пропитанной холодной водой. Замочите на 15 минут в 1 литре теплой воды, добавьте 1/2 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды и 1 столовую ложку белого уксуса. Прополощите.

Пятна от томата

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Удалите избыток мякоти с ткани тупым концом ножа. Замочите в холодной воде на 30 минут. Налейте на пятно жидкое средство для мытья посуды. Стирайте в теплой или горячей воде с добавлением хлорсодержащего отбеливателя (если это допустимо для ткани).

Жевательная резинка

Потрите пятно кубиком льда и соскоблите избыток тупым концом ножа. Губкой нанесите растворитель для химчистки (специально для подобных целей продается в маленьких флакончиках) или предстирочный пятновыводитель, а потом сполосните водой. Затем стирайте одежду как обычно.

Шоколад или какао

Губкой нанесите растворитель для химчистки или предстирочный пятновыводитель. Прополощите. Нанесите на пятно жидкое средство для мытья посуды. Стирайте в горячей воде.

Кофе, чай (без сливок)

На 1 литр воды положите 1/2 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды и 1 столовую ложку уксуса. Замочите в этом растворе пострадавшую вещь на 15 минут. Прополощите в проточной воде. Если пятно осталось, потрите его губкой со спиртом или замочите в энзимном очистителе на 30 минут.

Кофе со сливками

Нанесите на пятно предстирочный пятновыводитель. Прополощите. Затем потрите пятно сильным жидким дезинфицирующим средством (стиральным порошком). Стирай в горячей воде (допустимой для данной ткани).

Лайфхаки: как вывести пятна depositphotos.com

Сливки, молоко и мороженое

Губкой нанесите растворитель для химчистки. Дайте высохнуть. Прополощите водой. Добавьте жидкое средство для мытья посуды и стирайте в горячей воде (допустимой для данной ткани).

Яйца

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Замочите в энзимном очистителе (смесь соды и лимонной кислоты) в холодной воде на 15-30 минут. Прополощите и высушите. Вотрите в пятно стиральный порошок, затем стирайте как обычно. Если грязное пятно осталось, нанесите предстирочный пятновыводитель и стирай как обычно.

Фрукты или ягоды

Добавьте на 1 литр воды 1 чайную ложку жидкого средства для мытья посуды и 1 столовую ложку белого уксуса. Замочите в этом растворе вещь на 15 минут. Прополощите. Если пятно осталось, потрите его губкой со спиртом, сполосните. Если цветные пятна остались, используй хлорсодержащий отбеливатель (если это допустимо для ткани) или кислородный отбеливатель.

Соус

Губкой нанесите растворитель для химчистки или предстирочный пятновыводитель, а потом сполосните водой. Просушите на воздухе, затем нанесите на пятно сильнодействующее жидкое моющее средство и стирайте как обычно.

Жир и масло

Губкой нанесите растворитель для химчистки, затем просушите. Нанеси на пятно стиральный порошок и застирайте.

Горчица

Удалите избытки с ткани тупым концом ножа. Нанесите на пятно при помощи пипетки растворитель для химчистки. Дайте высохнуть. Прополощите. Добавьте влажный пятновыводитель и нашатырный спирт. Прополощите. Если пятно осталось, стирайте с кислородным отбеливателем.

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