3 проверенных рецепта постной выпечки
Подготовили для вас три рецепта постной выпечки: булочки, маффины и кексы!
Постные булочки с повидлом
Ингредиенты
- Вода - 200 мл
- Мука - 330 г
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Ванильный сахар - 1,5 ст. л.
- Соль - 1/4 ст. л.
- Дрожжи сухие - 1 ч. л.
- Повидло яблочное - 250–280 г
Способ приготовления
- Замесите тесто, смешав вначале сухие ингредиенты.
- Разведите дрожжи в теплой воде.
- Затем добавляйте оставшиеся ингредиенты вместе с разведенными дрожжами и замешивайте тесто.
- Готовое тесто обомните и разделите на 6 частей.
- Каждую часть раскатайте в лепешку, на одну сторону положив яблочное повидло.
- Залепите лепешку как вареник, сформируйте булочку.
- Готовые булочки положите на застеленный пергаментом противень и оставьте на расстойку в чуть прогретой (около 50 градусов) выключенной духовке на 40 минут.
- Затем включите духовку и выпекайте булочки, температуру 175–180 градусов до румяности около 30 минут.
Постные медовые кексы
Ингредиенты
- Мед - 2 ст.л.
- Сахар - 120 г
- Масло растительное - 120 мл
- Мука - 2 стакана
Способ приготовления
- Вливаем в миску воду и добавляем мед, сахар, растительное масло и соду.
- Всыпаем все пряности, просеянную муку и замешиваем тесто.
- Тесто должно получиться, как жидкая сметана.
- Формочки для кексов наполняем на две трети всего объема.
- Выпекаем кексы при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Маковые маффины постные
Ингредиенты
- Сахар - 100 г
- Мак - 1/2 ст.
- Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- Ванилин - по вкусу
- Мука - 200 г
- Масло растительное - 50 г
- Грецкие орехи - 100 г
- Цедра лимона - 1 шт.
Способ приготовления
- Мак залейте крутым кипятком и оставьте набухать на 30 минут.
- Затем слейте воду(для этого воспользуемся ситом).
- Перетрите мак в ступке, или можно воспользоваться блендером.
- К маку добавьте цедру лимона, сахар и молоко.
- Просейте муку с разрыхлителем, измельчите грецкие орехи и добавьте к маковой смеси.
- Тщательно перемешайте и разложите по формочкам.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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