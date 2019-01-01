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3 проверенных рецепта постной выпечки

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Подготовили для вас три рецепта постной выпечки: булочки, маффины и кексы!
Постные пирожки
Постные пирожки
Pinterest.com

Постные булочки с повидлом

Ингредиенты

  • Вода - 200 мл
  • Мука - 330 г
  • Масло растительное - 3 ст. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Ванильный сахар - 1,5 ст. л.
  • Соль - 1/4 ст. л.
  • Дрожжи сухие - 1 ч. л.
  • Повидло яблочное - 250–280 г

Способ приготовления

  1. Замесите тесто, смешав вначале сухие ингредиенты.
  2. Разведите дрожжи в теплой воде.
  3. Затем добавляйте оставшиеся ингредиенты вместе с разведенными дрожжами и замешивайте тесто.
  4. Готовое тесто обомните и разделите на 6 частей.
  5. Каждую часть раскатайте в лепешку, на одну сторону положив яблочное повидло. 
  6. Залепите лепешку как вареник, сформируйте булочку. 
  7. Готовые булочки положите на застеленный пергаментом противень и оставьте на расстойку в чуть прогретой (около 50 градусов) выключенной духовке на 40 минут.
  8. Затем включите духовку и выпекайте булочки, температуру 175–180 градусов до румяности около 30 минут.

Постные медовые кексы

Кексы медовые
Кексы медовые
Pinterest.com

Ингредиенты

  • Мед - 2 ст.л.
  • Сахар - 120 г
  • Масло растительное - 120 мл
  • Мука - 2 стакана

Способ приготовления

  1. Вливаем в миску воду и добавляем мед, сахар, растительное масло и соду.
  2. Всыпаем все пряности, просеянную муку и замешиваем тесто.
  3. Тесто должно получиться, как жидкая сметана.
  4. Формочки для кексов наполняем на две трети всего объема.
  5. Выпекаем кексы при температуре 180 градусов 20-25 минут. 

Маковые маффины постные

Маковые маффины постные
Маковые маффины постные
Pinterest.com

Ингредиенты

  • Сахар - 100 г
  • Мак - 1/2 ст.
  • Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
  • Ванилин - по вкусу
  • Мука - 200 г
  • Масло растительное - 50 г
  • Грецкие орехи - 100 г
  • Цедра лимона - 1 шт.

Способ приготовления

  1. Мак залейте крутым кипятком и оставьте набухать на 30 минут.
  2. Затем слейте воду(для этого воспользуемся ситом).
  3. Перетрите мак в ступке, или можно воспользоваться блендером.
  4. К маку добавьте цедру лимона, сахар и молоко.
  5. Просейте муку с разрыхлителем, измельчите грецкие орехи и добавьте к маковой смеси.
  6. Тщательно перемешайте и разложите по формочкам.
  7. Выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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Источник: ivona

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