3 проверенных рецепта постной выпечки

Подготовили для вас три рецепта постной выпечки: булочки, маффины и кексы!

Постные булочки с повидлом

Ингредиенты

Вода - 200 мл

Мука - 330 г

Масло растительное - 3 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Ванильный сахар - 1,5 ст. л.

Соль - 1/4 ст. л.

Дрожжи сухие - 1 ч. л.

Повидло яблочное - 250–280 г

Способ приготовления

Замесите тесто, смешав вначале сухие ингредиенты. Разведите дрожжи в теплой воде. Затем добавляйте оставшиеся ингредиенты вместе с разведенными дрожжами и замешивайте тесто. Готовое тесто обомните и разделите на 6 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку, на одну сторону положив яблочное повидло. Залепите лепешку как вареник, сформируйте булочку. Готовые булочки положите на застеленный пергаментом противень и оставьте на расстойку в чуть прогретой (около 50 градусов) выключенной духовке на 40 минут. Затем включите духовку и выпекайте булочки, температуру 175–180 градусов до румяности около 30 минут.

Постные медовые кексы

Кексы медовые Pinterest.com

Ингредиенты

Мед - 2 ст.л.

Сахар - 120 г

Масло растительное - 120 мл

Мука - 2 стакана

Способ приготовления

Вливаем в миску воду и добавляем мед, сахар, растительное масло и соду. Всыпаем все пряности, просеянную муку и замешиваем тесто. Тесто должно получиться, как жидкая сметана. Формочки для кексов наполняем на две трети всего объема. Выпекаем кексы при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Маковые маффины постные

Маковые маффины постные Pinterest.com

Ингредиенты

Сахар - 100 г

Мак - 1/2 ст.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Ванилин - по вкусу

Мука - 200 г

Масло растительное - 50 г

Грецкие орехи - 100 г

Цедра лимона - 1 шт.

Способ приготовления

Мак залейте крутым кипятком и оставьте набухать на 30 минут. Затем слейте воду(для этого воспользуемся ситом). Перетрите мак в ступке, или можно воспользоваться блендером. К маку добавьте цедру лимона, сахар и молоко. Просейте муку с разрыхлителем, измельчите грецкие орехи и добавьте к маковой смеси. Тщательно перемешайте и разложите по формочкам. Выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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