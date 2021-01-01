Три нетривиальных рецепта горчичного соуса
Собрали для вас три необычных рецепта горчицы с пивом, вином и медом. Такая горчица не только удивит своим вкусом, но и станет отличным дополнением к блюдам!
Горчица с вином
Ингредиенты
- 2 столовые ложки меда
- 2 стакана белого вина
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 гр сухой горчицы
- 1 столовая ложка растительного масла
- 2 чайные ложки соли
- 4 капли соуса Табаско
Приготовление
- Смешайте мед, вино, лук и чеснок. Нагрейте до кипения. Убавьте огонь и тушите 5 минут.
- Вылейте смесь в миску и остудите.
- Процедите винную смесь и смешайте с сухой горчицей в небольшой кастрюле, взбейте до однородной массы.
- Добавьте остальные ингредиенты. Медленно нагрейте, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Дайте остыть.
- Перелейте в неметаллическую емкость и накройте крышкой.
- Оставьте на 2 дня, чтобы ароматы смешались.
Деревенская горчица
Ингредиенты
- 2 столовые ложки семян желтой горчицы
- 1/4 стакана горчичного порошка
- 1/4 стакана холодной воды
- 2 столовые ложки белого винного уксуса
- 1 чайная ложка соли
Приготовление
- Измельчите семена горчицы до желаемой текстуры.
- Смешайте горчичный порошок и молотые семена с водой. Оставьте на 10 минут.
- Через 10 минут добавьте уксус и соль, хорошо перемешайте.
- Перед использованием оставьте на ночь в контейнере с герметичной крышкой.
Пивная горчица
Ингредиенты
- 2 столовые ложки цельных семян черной горчицы
- 1/4 стакана порошка горчичного
- 1/4 стакана холодного пива
- 4 чайные ложки яблочного сидра
- 1 чайная ложка меда
- 3/4 чайной ложки соли
Приготовление
- Измельчите семена в мельнице для специй в течение 15 секунд.
- Смешайте измельченные семена, горчичный порошок и соль в небольшой миске.
- Перемешайте сухие ингредиенты. Добавьте пиво, уксус и мед. На этом этапе горчица может показаться жидкой. Не волнуйтесь - он загустеет, так как семена горчицы и порошок впитают жидкость.
- Накройте и храните при комнатной температуре 2 дня перед использованием. Это время ожидания важно не только потому, что оно позволяет горчице загустеть.
Свежеприготовленная горчица имеет резкий горький вкус. Эта горечь смягчается по мере того, как горчица стареет. После 2-дневного ожидания переложите горчицу в чистую стеклянную банку и плотно накройте.
Такая горчица может хранится в холодильнике не менее 4 месяцев.
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