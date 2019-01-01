Сезон черемши: как получить максимум пользы?

Эту яркую весеннюю траву можно использовать в песто, чесночном масле, супах, маринадах и многом другом. Подготовили для вас 3 классных рецепта, как удачно приготовить черемшу!

Черемша в изобилии растет на опушках лесов, её легко определить и, все растение съедобно, что немаловажно его можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде.

Что такое черемша?

Черемша это дикий родственник чеснока - многолетнее луковичное растение, которое начинает появляться небольшими побегами в феврале, цветет в апреле, а семена дает примерно в июне. Черемша обязательный ингредиент в весеннем списке продуктов питания.

Когда сезон дикого чеснока?

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У дикого чеснока один из самых длинных сезонов среди дикорастущих растений. Маленькие побеги начинают появляться с середины февраля, а в конце марта растение уже можно собирать. Примерно в середине апреля распускаются красивые звездчатые цветы, которыми в Европе принято украшать салаты. Когда цветы отцветают - листья становятся горькими. Семена также можно есть сырыми или маринованными, как каперсы.

Где растет черемша?

Черемша растет на опушках леса shutterstock

Как выглядит дикий чеснок?

Дикий чеснок растет на краю влажного леса, у ручьев. Нередко можно найти целые овраги, устланные его зелеными листьями.

Дело не в том, как выглядит дикий чеснок, а в том, как он пахнет - у него безошибочно узнаваемый мягкий чесночно-луковый запах. В полном цвету растение имеет темно-зеленые, широкие, заостренные листья, единственный цветущий стебель.

Какая часть черемши съедобна?

Все растение съедобно в сыром и вареном виде. Ранние побеги используют для салатов салатов, взрослые листья можно нарезать и съедать сырыми или приготовленными, как шпинат, стебель можно как замену лука, а цветы служат прекрасным гарниром. Стручки и семена добавляют в салаты, а еще их можно замариновать, как каперсы.



Дикий чеснок или черемша shutterstock

Как лучше всего хранить черемшу?

Собранный черемшу лучше хранить в прохладном и темном месте, идеально подойдет пластиковый пакет или контейнер для салатов в холодильнике. Собранные листья черемши могут храниться в течение 3-4 дней, но цветы лучше всего использовать в тот же день, когда их собирают.

Как лучше всего приготовить черемшу?

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Обязательно промойте черемшу в холодной воде. Молодые листья, цветы и стебли можно просто добавлять в салаты. Более крупные листья можно тушить, как шпинат, или готовить из них масло, соус песто или заправку.

То, что растет вместе - идеально сочетается вместе. Так что дикий чеснок может сочетаться и с другими весенними ингредиентами, такими как баранина, форель, лосось и молодой картофель.

Песто из черемши

Песто из черемши shutterstock

Суп из черемши и крапивы.

Один из самых популярных вариантов дикого чеснока - превратить его в очень острый соус песто. Смешайте листья черемши с пармезаном, чесноком, лимоном и кедровыми орехами, чтобы получилась грубая паста. Этот простой домашний песто хранится в холодильнике в течение двух недель, он идеально сочетается с макаронами, может быть заправкой для салатов, супов, подходит к рыбными блюдами.

Суп из черемши shutterstock

Масло с черемшой.

В этом ярком овощном супе используется не один, а два растения - дикий чеснок и крапива. Они появляются примерно в одно и то же время и в сочетании создают удивительную комбинацию. Добавьте их к нарезанным кубиками овощам, проварите и вы получите питательный нежирный суп с сезонными нотками.

Масло из черемши shutterstock

Все, что вам нужно, это пучок дикого чеснока, сливочного масла и щепотка морской соли - разомните их вместе, затем охладите и заморозьте. Храниться такое масло может до месяца. Такое масло универсально - используйте его для приготовления чесночного хлеба , картофеля в мундире, а также для мяса и рыбы.

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