Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мира

Комментариев: 0
ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мира
ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мира
shutterstock

Существует несколько версий происхождения Коломбы. Первая отсылает нас к древности: согласно легенде, Коломба появилась еще в эпоху лангобардов, при короле Альбоине. Якобы во время осады города Павия королю преподнесли в знак мира сладкий пирог в виде голубя. Но историки относятся к этой теории скептически. Специалисты считают, что на самом деле Коломбу придумал в 30-х годах ХХ века Дино Виллани, работник миланской кондитерской фабрики Мотта. И сделал он это по довольно прагматичной причине: ему не хотелось, чтобы фабричное оборудование простаивало после Рождества. 

Итальянская пасхальная коломба
Итальянская пасхальная коломба
shutterstock

Итальянская пасхальная коломба 

1 замес
Ингредиенты:

  • свежие дрожжи – 15 г
  • сухие дрожжи – 5 г
  • сахар – 150 г
  • мягкое сливочное масло – 160 г
  • теплое молоко – 200 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • яичный желток – 2 шт.
  • мука – 525 г

Способ приготовления:

1. Замесите тесто из всех ингредиентов, вымесите комбайном или руками минут 10–15, пока не станет эластичным, и оставьте в той же чаше.

2. Покройте чашу пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на всю ночь (10–12 часов).

2 замес
Ингредиенты:

  • тростниковый сахар – 50 г
  • сливочное масло – 40 г
  • миндальная мука – 50 г
  • апельсиновые цукаты – 100–150 г
  • яичный желток – 1 шт.
  • ванильный экстракт – 1 ст. л.
  • апельсиновый ароматизатор
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. На утро нужно обмять поднявшееся раза в 3-4 тесто и вымесить заново, добавив остальные ингредиенты, с помощью комбайна или вручную. 

Читай также: Португальские пирожные с заварным кремом

2. Дайте постоять минут 20, затем выложите на стол, посыпанный мукой в виде лепешки (тесто будет очень липкое и довольно жидкое) и сложите в 3 раза, затем переверните на 90°С и сложите еще в 3 раза.

3. Положите это тесто в большую бумажную форму в виде голубки (важно, чтобы тесто занимало не более 1/3 формы, оно очень сильно растет), накройте полотенцем и поставьте в теплое место часов на 7-9.

Глазурь

Ингредиенты:

  • миндальная мука – 40 г
  • тростниковый сахар – 65 г
  • белки – 30 г
  • неочищенный миндаль – 20 шт.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180°С.  Пока она греется, приготовить глазурь: взбейте белок с сахаром до плотной массы, подмешайте миндальную муку и выложите ложкой на поверхность поднявшейся коломбы; сверху «приклейте» миндалины, можно посыпать гранулированным сахаром.

2. Выпекайте 45 минут, подставив противень, покрытый бумагой или фольгой: глазурь будет стекать. Остудите коломбу на решетке.

Английские крестовые булочки

Эти традиционные английские пасхальные булочки с нанесённым сверху белым крестом привлекают многих хозяек своим оригинальным внешним видом

Английские крестовые булочки
Английские крестовые булочки
shutterstock

Ингредиенты:

  • мука – 675 г
  • соль – 1 ст. л.
  • масло сливочное размягченное – 75 г
  • сухие дрожжи – 7 г
  • корица – 1 1/2 ст. л .
  • мускатный орех – 1/2 ст. л.
  • пряности – 2 ст.л.
  • сахар – 55 г
  • сухофрукты – 225 г
  • молоко подогретое – 325 мл
  • яйцо – 2 шт.

Для украшения:

  • мука – 75 г
  • Для глазури:
  • молоко – 4 ст.л.
  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Просейте муку в большую миску, разотрите с  маслом. Добавьте дрожжи, специи, сахар и сухофрукты. Сделайте отверстие в центре.

2. Взбейте молоко с яйцами и влейте в отверстие. Хорошо перемешайте и замесите однородное, мягкое тесто.

3. Выложите тесто на слегка посыпаннную мукой поверхность и замешивайте 10 минут до мягкости и эластичности.

4. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 45 мин, чтобы оно поднялось примерно в 2 раза.

Читай также: Что такое Хагельслаг и как его приготовить дома?

5. Выньте тесто и снова замесите на посыпанной мукой поверхости, избавляясь от образовавшихся пузырьков. Разрежьте тесто на 14 равных кусков, скатайте круглые булочки и поместите на промасленный противень (или застланный бумагой для выпечки).

6. Прижмите слегка каждую булочку к противню, чтобы они стали более плоскими.С помощью ножа сделайте крестообразные надрезы на каждой булочке. Накройте пленкой и оставьте еще на 45 мин, чтобы они удвоились в размере.

7. Разогрейте духовку до 200 г.  Сделайте смесь для крестов: смешайте муку с 6 ст. л. воды до однородной консистенции. Переложите смесь в кондитерский мешок.

8. С помощью кондитерского мешка нарисуйте кресты на каждой булочке.

9. Запекайте 15–20 минут до золотистой корочки и сразу выложите на решетку остужать.

10. Сделайте глазурь: Поместите молоко и сахар в кастрюлю на огонь. Вскипятите, помешивая, 1 минуту или пока не получится сироп. Смажьте глазурью еще теплые булочки.

Австрийский пасхальный пирог – райндлинг

Райндлинг — сдобный рулет с орехами и предварительно замоченными в роме или коньяке сухофруктами, который традиционно пекут на Пасху в Австрии.

Австрийский пасхальный пирог – райндлинг
Австрийский пасхальный пирог – райндлинг
shutterstock

Ингредиенты

  • Дрожжи сухие – 11 г
  • Мука – 500 г
  • Молоко – 250 г
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.+100 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Сливочное масло – 150 г
  • Изюм – 50 г
  • Финики без косточек – 50 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Коньяк – 2 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Нарежьте кусочками финики и изюм. Залейте нарезанные сухофрукты коньяком и дайте настояться.

2. Смешайте дрожжи с 3 столовыми ложками сахара и залейте теплым молоком.

3. Через небольшой промежуток времени добавьте соль, просяную муку и хорошо перемешайте.

4. Добавьте 100 грамм сливочного масла и вымешайте тесто.

Читай также: Как приготовить десерт “Бель Элен“

5. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло.

6. Смешайте грецкие орехи, корицу и 100 грамм сахара.

7. Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.

8. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Сверху присыпьте корицей, орехами и сахаром.

9. Выложите на тесто сухофрукты замоченные в коньяке. Сверните рулет и соедините в кольцо.

10. Выложите в форму для выпечки и уберите в теплое место на 20-30 минут.

11. Выпекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: пасхальные блюда, Пасха, выпечка, пасхальная выпечка, Пасха 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь