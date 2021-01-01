ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мира shutterstock

Существует несколько версий происхождения Коломбы. Первая отсылает нас к древности: согласно легенде, Коломба появилась еще в эпоху лангобардов, при короле Альбоине. Якобы во время осады города Павия королю преподнесли в знак мира сладкий пирог в виде голубя. Но историки относятся к этой теории скептически. Специалисты считают, что на самом деле Коломбу придумал в 30-х годах ХХ века Дино Виллани, работник миланской кондитерской фабрики Мотта. И сделал он это по довольно прагматичной причине: ему не хотелось, чтобы фабричное оборудование простаивало после Рождества.

Итальянская пасхальная коломба shutterstock

Итальянская пасхальная коломба

1 замес

Ингредиенты:

свежие дрожжи – 15 г

сухие дрожжи – 5 г

сахар – 150 г

мягкое сливочное масло – 160 г

теплое молоко – 200 мл

яйцо – 1 шт.

яичный желток – 2 шт.

мука – 525 г

Способ приготовления:

1. Замесите тесто из всех ингредиентов, вымесите комбайном или руками минут 10–15, пока не станет эластичным, и оставьте в той же чаше.

2. Покройте чашу пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на всю ночь (10–12 часов).

2 замес

Ингредиенты:

тростниковый сахар – 50 г

сливочное масло – 40 г

миндальная мука – 50 г

апельсиновые цукаты – 100–150 г

яичный желток – 1 шт.

ванильный экстракт – 1 ст. л.

апельсиновый ароматизатор

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. На утро нужно обмять поднявшееся раза в 3-4 тесто и вымесить заново, добавив остальные ингредиенты, с помощью комбайна или вручную.

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2. Дайте постоять минут 20, затем выложите на стол, посыпанный мукой в виде лепешки (тесто будет очень липкое и довольно жидкое) и сложите в 3 раза, затем переверните на 90°С и сложите еще в 3 раза.

3. Положите это тесто в большую бумажную форму в виде голубки (важно, чтобы тесто занимало не более 1/3 формы, оно очень сильно растет), накройте полотенцем и поставьте в теплое место часов на 7-9.

Глазурь

Ингредиенты:

миндальная мука – 40 г

тростниковый сахар – 65 г

белки – 30 г

неочищенный миндаль – 20 шт.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180°С. Пока она греется, приготовить глазурь: взбейте белок с сахаром до плотной массы, подмешайте миндальную муку и выложите ложкой на поверхность поднявшейся коломбы; сверху «приклейте» миндалины, можно посыпать гранулированным сахаром.

2. Выпекайте 45 минут, подставив противень, покрытый бумагой или фольгой: глазурь будет стекать. Остудите коломбу на решетке.

Английские крестовые булочки

Эти традиционные английские пасхальные булочки с нанесённым сверху белым крестом привлекают многих хозяек своим оригинальным внешним видом

Английские крестовые булочки shutterstock

Ингредиенты:

мука – 675 г

соль – 1 ст. л.

масло сливочное размягченное – 75 г

сухие дрожжи – 7 г

корица – 1 1/2 ст. л .

мускатный орех – 1/2 ст. л.

пряности – 2 ст.л.

сахар – 55 г

сухофрукты – 225 г

молоко подогретое – 325 мл

яйцо – 2 шт.

Для украшения:

мука – 75 г

Для глазури:

молоко – 4 ст.л.

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Просейте муку в большую миску, разотрите с маслом. Добавьте дрожжи, специи, сахар и сухофрукты. Сделайте отверстие в центре.

2. Взбейте молоко с яйцами и влейте в отверстие. Хорошо перемешайте и замесите однородное, мягкое тесто.

3. Выложите тесто на слегка посыпаннную мукой поверхность и замешивайте 10 минут до мягкости и эластичности.

4. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 45 мин, чтобы оно поднялось примерно в 2 раза.

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5. Выньте тесто и снова замесите на посыпанной мукой поверхости, избавляясь от образовавшихся пузырьков. Разрежьте тесто на 14 равных кусков, скатайте круглые булочки и поместите на промасленный противень (или застланный бумагой для выпечки).

6. Прижмите слегка каждую булочку к противню, чтобы они стали более плоскими.С помощью ножа сделайте крестообразные надрезы на каждой булочке. Накройте пленкой и оставьте еще на 45 мин, чтобы они удвоились в размере.

7. Разогрейте духовку до 200 г. Сделайте смесь для крестов: смешайте муку с 6 ст. л. воды до однородной консистенции. Переложите смесь в кондитерский мешок.

8. С помощью кондитерского мешка нарисуйте кресты на каждой булочке.

9. Запекайте 15–20 минут до золотистой корочки и сразу выложите на решетку остужать.

10. Сделайте глазурь: Поместите молоко и сахар в кастрюлю на огонь. Вскипятите, помешивая, 1 минуту или пока не получится сироп. Смажьте глазурью еще теплые булочки.

Австрийский пасхальный пирог – райндлинг

Райндлинг — сдобный рулет с орехами и предварительно замоченными в роме или коньяке сухофруктами, который традиционно пекут на Пасху в Австрии.

Австрийский пасхальный пирог – райндлинг shutterstock

Ингредиенты

Дрожжи сухие – 11 г

Мука – 500 г

Молоко – 250 г

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 3 ст.л.+100 г

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 150 г

Изюм – 50 г

Финики без косточек – 50 г

Грецкие орехи – 50 г

Коньяк – 2 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Нарежьте кусочками финики и изюм. Залейте нарезанные сухофрукты коньяком и дайте настояться.

2. Смешайте дрожжи с 3 столовыми ложками сахара и залейте теплым молоком.

3. Через небольшой промежуток времени добавьте соль, просяную муку и хорошо перемешайте.

4. Добавьте 100 грамм сливочного масла и вымешайте тесто.

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5. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло.

6. Смешайте грецкие орехи, корицу и 100 грамм сахара.

7. Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.

8. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Сверху присыпьте корицей, орехами и сахаром.

9. Выложите на тесто сухофрукты замоченные в коньяке. Сверните рулет и соедините в кольцо.

10. Выложите в форму для выпечки и уберите в теплое место на 20-30 минут.

11. Выпекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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