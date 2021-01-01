ТОП-3 лучших пасхальных рецепта со всего мира
Существует несколько версий происхождения Коломбы. Первая отсылает нас к древности: согласно легенде, Коломба появилась еще в эпоху лангобардов, при короле Альбоине. Якобы во время осады города Павия королю преподнесли в знак мира сладкий пирог в виде голубя. Но историки относятся к этой теории скептически. Специалисты считают, что на самом деле Коломбу придумал в 30-х годах ХХ века Дино Виллани, работник миланской кондитерской фабрики Мотта. И сделал он это по довольно прагматичной причине: ему не хотелось, чтобы фабричное оборудование простаивало после Рождества.
Итальянская пасхальная коломба
1 замес
Ингредиенты:
- свежие дрожжи – 15 г
- сухие дрожжи – 5 г
- сахар – 150 г
- мягкое сливочное масло – 160 г
- теплое молоко – 200 мл
- яйцо – 1 шт.
- яичный желток – 2 шт.
- мука – 525 г
Способ приготовления:
1. Замесите тесто из всех ингредиентов, вымесите комбайном или руками минут 10–15, пока не станет эластичным, и оставьте в той же чаше.
2. Покройте чашу пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на всю ночь (10–12 часов).
2 замес
Ингредиенты:
- тростниковый сахар – 50 г
- сливочное масло – 40 г
- миндальная мука – 50 г
- апельсиновые цукаты – 100–150 г
- яичный желток – 1 шт.
- ванильный экстракт – 1 ст. л.
- апельсиновый ароматизатор
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. На утро нужно обмять поднявшееся раза в 3-4 тесто и вымесить заново, добавив остальные ингредиенты, с помощью комбайна или вручную.
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2. Дайте постоять минут 20, затем выложите на стол, посыпанный мукой в виде лепешки (тесто будет очень липкое и довольно жидкое) и сложите в 3 раза, затем переверните на 90°С и сложите еще в 3 раза.
3. Положите это тесто в большую бумажную форму в виде голубки (важно, чтобы тесто занимало не более 1/3 формы, оно очень сильно растет), накройте полотенцем и поставьте в теплое место часов на 7-9.
Глазурь
Ингредиенты:
- миндальная мука – 40 г
- тростниковый сахар – 65 г
- белки – 30 г
- неочищенный миндаль – 20 шт.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180°С. Пока она греется, приготовить глазурь: взбейте белок с сахаром до плотной массы, подмешайте миндальную муку и выложите ложкой на поверхность поднявшейся коломбы; сверху «приклейте» миндалины, можно посыпать гранулированным сахаром.
2. Выпекайте 45 минут, подставив противень, покрытый бумагой или фольгой: глазурь будет стекать. Остудите коломбу на решетке.
Английские крестовые булочки
Эти традиционные английские пасхальные булочки с нанесённым сверху белым крестом привлекают многих хозяек своим оригинальным внешним видом
Ингредиенты:
- мука – 675 г
- соль – 1 ст. л.
- масло сливочное размягченное – 75 г
- сухие дрожжи – 7 г
- корица – 1 1/2 ст. л .
- мускатный орех – 1/2 ст. л.
- пряности – 2 ст.л.
- сахар – 55 г
- сухофрукты – 225 г
- молоко подогретое – 325 мл
- яйцо – 2 шт.
Для украшения:
- мука – 75 г
- Для глазури:
- молоко – 4 ст.л.
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Просейте муку в большую миску, разотрите с маслом. Добавьте дрожжи, специи, сахар и сухофрукты. Сделайте отверстие в центре.
2. Взбейте молоко с яйцами и влейте в отверстие. Хорошо перемешайте и замесите однородное, мягкое тесто.
3. Выложите тесто на слегка посыпаннную мукой поверхность и замешивайте 10 минут до мягкости и эластичности.
4. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 45 мин, чтобы оно поднялось примерно в 2 раза.
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5. Выньте тесто и снова замесите на посыпанной мукой поверхости, избавляясь от образовавшихся пузырьков. Разрежьте тесто на 14 равных кусков, скатайте круглые булочки и поместите на промасленный противень (или застланный бумагой для выпечки).
6. Прижмите слегка каждую булочку к противню, чтобы они стали более плоскими.С помощью ножа сделайте крестообразные надрезы на каждой булочке. Накройте пленкой и оставьте еще на 45 мин, чтобы они удвоились в размере.
7. Разогрейте духовку до 200 г. Сделайте смесь для крестов: смешайте муку с 6 ст. л. воды до однородной консистенции. Переложите смесь в кондитерский мешок.
8. С помощью кондитерского мешка нарисуйте кресты на каждой булочке.
9. Запекайте 15–20 минут до золотистой корочки и сразу выложите на решетку остужать.
10. Сделайте глазурь: Поместите молоко и сахар в кастрюлю на огонь. Вскипятите, помешивая, 1 минуту или пока не получится сироп. Смажьте глазурью еще теплые булочки.
Австрийский пасхальный пирог – райндлинг
Райндлинг — сдобный рулет с орехами и предварительно замоченными в роме или коньяке сухофруктами, который традиционно пекут на Пасху в Австрии.
Ингредиенты
- Дрожжи сухие – 11 г
- Мука – 500 г
- Молоко – 250 г
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 3 ст.л.+100 г
- Яйцо – 1 шт
- Сливочное масло – 150 г
- Изюм – 50 г
- Финики без косточек – 50 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Коньяк – 2 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Нарежьте кусочками финики и изюм. Залейте нарезанные сухофрукты коньяком и дайте настояться.
2. Смешайте дрожжи с 3 столовыми ложками сахара и залейте теплым молоком.
3. Через небольшой промежуток времени добавьте соль, просяную муку и хорошо перемешайте.
4. Добавьте 100 грамм сливочного масла и вымешайте тесто.
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5. Выложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло.
6. Смешайте грецкие орехи, корицу и 100 грамм сахара.
7. Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, обомните и раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр.
8. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Сверху присыпьте корицей, орехами и сахаром.
9. Выложите на тесто сухофрукты замоченные в коньяке. Сверните рулет и соедините в кольцо.
10. Выложите в форму для выпечки и уберите в теплое место на 20-30 минут.
11. Выпекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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