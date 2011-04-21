Пасха: традиции и обычаи

Пасха – один из самых важных и ярких религиозных праздников, с богатой историей и обилием традиций.

Пасха - день воскрешения Иисуса Христа. Этому празднику уже более 2000 лет, и многие традиционные действия потеряли свой смысл в глазах обычного человека. И тем не менее, многие на Пасху пекут куличи и красят куриные яйца в разные цвета.

Почему же этот праздник всегда был одним из самых массовых? Кроме дня воскресения Христа, этот день знаменит окончанием строгого поста. Великий пост накладывал запрет на любые увеселения, а так же очень строго ограничивает продукты, которые в этот период нельзя употреблять постящимся.

Украшения пасхального стола pinterest.com

Многие праздники специально переносились на время после поста, чтобы отпраздновать их как следует. Сами религиозные традиции - крестный ход, всенощная служба - были необычайно яркими, в сравнении с рутинными и обыденными днями строгого поста. Во время всенощной люди освящали в церкви традиционные блюда, чтобы потом подать их на стол.

Традиционно в день праздника люди христосовались: говорили друг другу «Христос воскресе» - «Воистину воскресе» и обменивались троекратным поцелуем. Сегодня эта традиция поддерживается даже неверующими людьми.

Итак, как же происходит само празднование?

Пасхе предшествует Страстная неделя, посвященная различным религиозным действиям, предваряющим праздник. В этом году страстная неделя начнется 26 апреля. Основная подготовка к Пасхе начинается с Чистого четверга, в этот день принято навести везде порядок, в том числе и в душе, а так же искупаться. Этот день посвящен мирскому, обычному бытовому труду, чтобы в страстную пятницу и в субботу готовиться встретить праздник с чистым сердцем и душой.

Пасха - светлый праздник pinterest.com

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Далее следует Страстная пятница, день выноса плащаницы, воспоминаний о смерти Христа. Это день, в который не должно быть дел мирских, только духовные. Конечно, в наших реалиях сложно избежать бытовой рутины, но можно стараться делать лишь необходимое. В этот день верующие посещают богослужение, происходит целование плащаницы, которая будет находиться в храме три дня, в честь трех дней нахождения Христа в гробу. Ну а в субботнюю ночь и происходит освящение традиционных кушаний и всенощная молитва. После этого, собственно и приходит воскресенье - день Пасхи.

Перед Пасхой хозяйки не только готовили еду, они украшали весь дом салфетками и букетами первоцветов, все это символизировало воскрешение и жизнь.

Дети и взрослые начинали Пасхальную трапезу, съедая традиционно окрашенное в красный цвет яйцо. По преданию яйцо стало красным в руках императора Тиберия, когда Мария Магдалина пришла известить императора о воскрешении Христа. Император, конечно же, не поверил, сказав, что это невозможно, и такая же вероятность воскрешения, как если это яйцо в его руках покраснеет. Согласно легенде, яйцо покраснело, и родилась традиция.

Куличик пасхальный pinterest.com

Куличи пеклись с дохристианских времен, изначально их смысл был в самой форме, пасхальный кулич и яйца были символами плодородия, однако традиция сохранилась и в христианстве, и хозяйки до сих пор выпекают эти сдобные кексы, покрывая их глазурью.

Паска, или же пасха - это творожное блюдо. Традиционно ему придавали форму пирамидки, ставили печать из букв ХВ (Христос воскрес). Творог для пасок брали самый лучший, несколько раз перетирали и сдабривали всевозможными пряностями, орехами, изюмом, а так же добавляли в творог сливок и яиц. Такие паски делались небольшими, так как хранится это блюдо очень не долго.

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