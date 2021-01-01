Готовьтесь принимать комплименты за самую вкусную птицу в году!

Фаршированная утка на Новый год: Рецепты начинок и полезные лайфхаки depositphotos.com

Фаршированная утка - желанная гостья на любом праздничном столе. Некоторые теряют голову от вкуса и текстуры нежного мяса, другие - готовят птицу исключительно ради того, чтобы вкусить начинку, пропитанную утиным соком. Так или иначе, начинка - важный элемент в приготовлении запеченной утки, поэтому крайне важно знать, как и чем правильно фаршировать утку. Полезными советами и рецептами делится с вами Ivona.

Чем фаршировать утку?

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На самом деле правильного ответа на этот вопрос не существует: все ограничено лишь вашей фантазией. Традиционные начинки можно разделить на три вида:

фруктовые (считается, что с уткой лучше всего гармонируют яблоки, груши и цитрусовые)

овощные (чаще всего - картофель, но можно и нужно экспериментировать и с другими овощами)

каши (не самый праздничный, но самый сытный вариант).

Фаршированная утка на Новый год: Рецепты начинок и полезные лайфхаки depositphotos.com

Фаршированная утка: Оригинальные рецепты к Новому году

Ivona предлагает вам несколько идей того, чем можно нафаршировать утку, чтобы мясо оставалось сочным и ароматным, а начинка могла послужить самостоятельным, аппетитным гарниром.

Утка, фаршированная квашеной капустой

Ингредиенты: квашеная капуста, кислое яблоко, белое вино, репчатый лук, соль и специи (по вкусу)

Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной терке. Лук очистить, нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать в глубокой емкости, заправить белым сухим вином. С такой начинкой оригинальный вкус утиного мяса приобретет пикантность и кислинку.

Утка с рисом и черносливом

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Ингредиенты: чернослив, рис, репчатый лук, морковь, сушеный базилик и чеснок, соль по вкусу

Рис отварить до полуготовности, чернослив отмочить в холодной воде 15-20 минут, затем разрезать пополам. На сухой сковороде поджарить нарезанный кубиками лук и тертую морковь. В глубокой емкости смешать рис, чернослив, морковь, лук и специи. Утку с такой оригинальной начинкой рекомендуем после запекания присыпать измельченным, хорошо прожаренным грецким орехом, и подавать к столу с кислым ягодным соусом.

Утка, фаршированная грибами и кус-кусом

Ингредиенты: кус-кус, шампиньоны, твердый сыр (нежирный), сушеный чеснок, черный молотый перец, душистый молотый перец, соль по вкусу.

Крупу и шампиньоны промыть. Грибы разрезать на четыре части, твердый сыр - натереть. Смешать кус-кус с шампиньонами, сыром и специями, и начинить утку. К такому мясу подойдет нежный сливочный соус, или заправка на йогуртовой основе.

Фаршированная утка на Новый год: Рецепты начинок и полезные лайфхаки depositphotos.com

Идеальная фаршированная утка: Советы и лайфхаки

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1. Время приготовления фаршированной утки можно рассчитать, исходя из веса птицы. На приготовление тушки в 1кг необходимо запекание длительностью 40 минут при 180 градусах. Соответственно, 2 кг мяса нужно готовить 80 минут + оставьте 20 минут на образование румяной корочки.

2. Утка прекрасно запекается в рукаве. Правда, в нем невозможно достичь румяной корочки. Для ее образование рукав следует разрезать за 20 минут до конца приготовления.

3. Лучшее средства для золотистой и хрустящей корочки на утке - мед. Даже если этот ингредиент не является доминирующим в вашем маринаде, добавьте немножко меда в него перед тем, как смазывать кожу утиной тушки.

4. Утку лучше всего зашивать перед запеканием, чтобы начинка не выпала, а сок - не вытек.

5. По истечению времени приготовления утку из духовки лучше достать, иначе мясо станет слишком сухим и жестким. Если вы запекаете птицу заранее, ее лучше вынуть и затем укрыть фольгой. Так утка будет дольше держать температуру и останется мягкой.

Фаршированная утка на Новый год: Рецепты начинок и полезные лайфхаки depositphotos.com

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