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Насыщенный, прозрачный, ароматный - идеальный холодец можно приготовить в мультиварке без особых усилий!.

Холодец в мультиварке: Классический рецепт без желатина

Холодец в мультиварке: Классический рецепт без желатина / depositphotos.com

Сложно представить себе новогоднее застолье без холодца. Меж тем варить его - дело, требующее большого количества времени, сил и внимания: за процессом приготовления необходимо пристально следить. Совсем другое дело - варить холодец в мультиварке: бульон не сбегает, и получается густым, насыщенным, прозрачным, и не требует добавления желатина для застывания. Рецепт классического холодка без желатина в мультиварке подготовила для вас Ivona.

Как приготовить классический холодец в мультиварке?

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1. Мясо тщательно вымыть, очистить, поставить вымачивать на 8-12 часов в холодной воде (для прозрачности бульона и насыщенности вкуса).

2. Выложить мясо в чашу для мультиварки.

3. Лук и морковь очистить, нарезать крупными ломтиками. Добавить к мясу овощи, соль, перец и лавровый лист, залить холодной водой.

4. Накрыть чашу крышкой, выставить на мультиварке режим “Тушение“ на 6 часов.

5. Из бульона вынуть мясо, добавить в чашу пропущенный через пресс чеснок, тщательно перемешать.

Холодец в мультиварке: Классический рецепт без желатина depositphotos.com

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6. Попробовать бульон, сбалансировать вкус солью, если необходимо.

7. В режиме “Выпечка“ прокипятить бульон 5-7 минут. Затем выключить мультиварку и оставить бульон настаиваться 30-40 минут.

8. Снять мясо с кости, равномерно распределить его по формам для заливки.

9. Разлить остывший до комнатной температуры и процеженный бульон по формам.

10. Формы с холодцом поставить в холодильник до полного застывания.

Холодец в мультиварке: Классический рецепт без желатина depositphotos.com

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