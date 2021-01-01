Как замариновать селедку: 3 вкусных способа

Как превратить сельдь в аппетитную закуску?

Домашняя селедка получается гораздо вкуснее магазинной, к тому же есть возможность поэкспериментировать с маринадами. Лучшими способами засолки сельди делится с вами Ivona.

Горчичный маринад для сельди

Ингредиенты (на 2 рыбины) : вода (1 л), соль (3 ст. л.), сахар (2 ст. л.), сухая горчица (1 ст. л.), лавровый лист (5 шт.), черный перец (горошек; 10 шт.).

Горчичный маринад для сельди freepik.com

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Маринад подходит для засолки целой рыбы, филе или кусочками. Сельдь обмыть, выпотрошить, удалить голову и жабры. Тушку вымочить 30-40 минут в холодной воде. Воду для маринада вскипятить, добавить соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Перемешать до растворении соли и сахара, прокипятить 3 минуты. Маринад остудить. В глубокую емкость выложить рыбу, пересыпая слои горчицей, залить маринадом и поставить под гнет на 3 часа. Затем выложить селедку в стеклянную герметичную емкость, туда же перелить маринад, закрыть и оставить в холодильнике на 48 часов.

Сельдь по-голландски

Ингредиенты (на 2 рыбины) : лук репчатый (2 шт.), морковь (1 шт.), лимон (1 шт.), соль (3 ст. л.), сахар (6 ч. л.), лавровый лист (10 шт.), черный перец (горошек; 10 шт.).

Сельдь по-голландски freepik.com

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Очищенную, обмытую, разделанную на филе сельдь нарезать некрупными кусочками. Лук нарезать кольцами, лимон - кружочками. Морковь натереть на мелкой терке. В стеклянную емкость выкладывать ингредиенты слоями: сельдь, соль и сахар, кольца лука, морковь, лавровый лист, черный перец, ломтики лимона. Затем емкость герметично накрыть и поставить в холодильник на 2 суток. Перед подачей сельдь по-голландски можно заправить растительным маслом.

Экспресс-маринад для сельди

Ингредиенты (на 1 рыбу) : лук репчатый (1 шт.), вода (500 мл), соль (2 ст. л.), сахар (1 ч. л.), лавровый лист (2 шт.), укроп, уксус, растительное масло - по вкусу.

Экспресс-маринад для сельди freepik.com

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Сельдь обмыть, выпотрошить, разделать на филе. Нарезать кусочками шириной 2-3 см. Воду вскипятить, растворить соль и сахар. Кусочки селедки выложить в стеклянную емкость, залить остывшим маринадом. Добавить укроп и лавровый лист. Через полтора часа рассол необходимо слить. К сельди добавить нарезанный полукольцами лук, уксус и растительное масло, тщательно перемешать, поставить в холодильник. Через 30 минут сельдь будет готова к употреблению.

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