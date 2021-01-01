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Торт «Шоколадный блонди»: простой рецепт от Эктора Хименес-Браво

Узнайте, как приготовить американский торт «Шоколадный блонди» ро рецепту судьи «МастерШеф».
Торт «Шоколадный блонди»: простой рецепт от Эктора Хименес-Браво
Торт «Шоколадный блонди»: простой рецепт от Эктора Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

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Кулинарный эксперт, ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал видео пошагового рецепта американского торта «Шоколадный блонди». По словам ресторатора, этот десерт поразит даже самых заядлых сладкоежек.

«Как насчет путешествия в Америку вместе со мной? Выбирайте: Голливуд или Таймс сквер. А пока выбираете, приготовьте супер-легкий и насыщенный американский торт «Шоколадный блонди» вместе со мной», - подписал пост кулинар.

Рецепт американского торта «Шоколадный блонди» от Эктора Хименес-Браво

Для приготовления десерта вам понадобиться:

  • 175 гр. растопленного сливочного масла;
  • 250 гр. сахара,
  • 2 яйца;
  • 125 гр. растопленного черного шоколада;
  • 100 гр. муки;
  • 30 гр. какао порошка;
  • щепотка соли;
  • 80 гр. мелко рубленого черного шоколада;
  • 100 гр. сливочного масла;
  • 125 гр. тростникового сахара;
  • 1 желток;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 110 гр. муки;
  • 1 ч. л разрыхлителя;
  • 75 гр. рубленого черного шоколада.

Способ приготовления выпечки:

Сахар и растопленное сливочное масло взбиваем до растворения сахара, добавляем яйца и взбиваем добела, добавляем растопленный черный шоколад, муку, какао порошок и соль.

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В готовое тесто добавляем рубленый черный шоколад. Выливаем готовую шоколадную смесь в форму на пергамент.

Мягкое сливочное масло и сахар взбиваем до растворения сахара, добавляем желток и ванильный экстракт. Перемешиваем, добавляем муку, разрыхлитель и рубленый шоколад.

Катаем шарики и хаотично раскладываем по шоколадной смеси. Добавляем сверху рубленый шоколад и запекаем при 170 градусах 30 минут.

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Теги: Эктор Хименес Браво, рецепт, выпечка, десерт, МастерШеф, кулинария
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Источник: Ivona

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