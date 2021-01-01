Торт «Шоколадный блонди»: простой рецепт от Эктора Хименес-Браво
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Кулинарный эксперт, ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал видео пошагового рецепта американского торта «Шоколадный блонди». По словам ресторатора, этот десерт поразит даже самых заядлых сладкоежек.
«Как насчет путешествия в Америку вместе со мной? Выбирайте: Голливуд или Таймс сквер. А пока выбираете, приготовьте супер-легкий и насыщенный американский торт «Шоколадный блонди» вместе со мной», - подписал пост кулинар.
Рецепт американского торта «Шоколадный блонди» от Эктора Хименес-Браво
Для приготовления десерта вам понадобиться:
- 175 гр. растопленного сливочного масла;
- 250 гр. сахара,
- 2 яйца;
- 125 гр. растопленного черного шоколада;
- 100 гр. муки;
- 30 гр. какао порошка;
- щепотка соли;
- 80 гр. мелко рубленого черного шоколада;
- 100 гр. сливочного масла;
- 125 гр. тростникового сахара;
- 1 желток;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 110 гр. муки;
- 1 ч. л разрыхлителя;
- 75 гр. рубленого черного шоколада.
Способ приготовления выпечки:
Сахар и растопленное сливочное масло взбиваем до растворения сахара, добавляем яйца и взбиваем добела, добавляем растопленный черный шоколад, муку, какао порошок и соль.
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В готовое тесто добавляем рубленый черный шоколад. Выливаем готовую шоколадную смесь в форму на пергамент.
Мягкое сливочное масло и сахар взбиваем до растворения сахара, добавляем желток и ванильный экстракт. Перемешиваем, добавляем муку, разрыхлитель и рубленый шоколад.
Катаем шарики и хаотично раскладываем по шоколадной смеси. Добавляем сверху рубленый шоколад и запекаем при 170 градусах 30 минут.
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