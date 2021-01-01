Торт «Шоколадный блонди»: простой рецепт от Эктора Хименес-Браво

Узнайте, как приготовить американский торт «Шоколадный блонди» ро рецепту судьи «МастерШеф».

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Кулинарный эксперт, ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал видео пошагового рецепта американского торта «Шоколадный блонди». По словам ресторатора, этот десерт поразит даже самых заядлых сладкоежек.

«Как насчет путешествия в Америку вместе со мной? Выбирайте: Голливуд или Таймс сквер. А пока выбираете, приготовьте супер-легкий и насыщенный американский торт «Шоколадный блонди» вместе со мной», - подписал пост кулинар.

Рецепт американского торта «Шоколадный блонди» от Эктора Хименес-Браво

Для приготовления десерта вам понадобиться:

175 гр. растопленного сливочного масла;

250 гр. сахара,

2 яйца;

125 гр. растопленного черного шоколада;

100 гр. муки;

30 гр. какао порошка;

щепотка соли;

80 гр. мелко рубленого черного шоколада;

100 гр. сливочного масла;

125 гр. тростникового сахара;

1 желток;

1 ч. л. ванильного экстракта;

110 гр. муки;

1 ч. л разрыхлителя;

75 гр. рубленого черного шоколада.

Способ приготовления выпечки:

Сахар и растопленное сливочное масло взбиваем до растворения сахара, добавляем яйца и взбиваем добела, добавляем растопленный черный шоколад, муку, какао порошок и соль.

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В готовое тесто добавляем рубленый черный шоколад. Выливаем готовую шоколадную смесь в форму на пергамент.

Мягкое сливочное масло и сахар взбиваем до растворения сахара, добавляем желток и ванильный экстракт. Перемешиваем, добавляем муку, разрыхлитель и рубленый шоколад.

Катаем шарики и хаотично раскладываем по шоколадной смеси. Добавляем сверху рубленый шоколад и запекаем при 170 градусах 30 минут.

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