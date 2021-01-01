Вкуснейшая шарлотка по рецепту Эктора Хименес-Браво

Узнайте, как приготовить шарлотку с яблоками от судьи "МастерШеф".

Читай также: На «Площади Звезд» в Киеве открыли еще одну звезду

Кулинарный эксперт, ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал «вкусный» пост, в котором поделился рецептом самой простой шарлотки. По словам кулинара, вкуснейший десерт сможет приготовить каждый.

Есть в мире самый простой рецепт шарлотки. И я готов Вам его рассказать. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Рецепт Шарлотки от Эктора Хименес-Браво

Для приготовления сладкого пирога вам понадобиться:

3 яйца;

80 гр. муки;

50 гр. сахара,

50 гр. сливочного масла;

70 гр. молока

щепотка корицы;

2,5-3 яблоки;

миндальные хлопья.

Способ приготовления выпечки:

Яйца и сахар необходимо смешать, а после нужно додать муку, молоко, сливочное масло и специи - соль и корицу.

После теста можно приступить к очищению яблок, которые необходимо нарезать слайсами. Чтобы яблоки не успели потемнеть, их нужно сразу же отправить к тесту.

Для запекания нужно подготовить форму с пергаментом. Выложенные яблоки посыпаем миндалем и отправляем в духовку на 40-50 минут при 180 градусов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: