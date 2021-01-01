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Вкуснейшая шарлотка по рецепту Эктора Хименес-Браво

Узнайте, как приготовить шарлотку с яблоками от судьи "МастерШеф".
Вкуснейшая шарлотка по рецепту Эктора Хименес-Браво
Вкуснейшая шарлотка по рецепту Эктора Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

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Кулинарный эксперт, ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал «вкусный» пост, в котором поделился рецептом самой простой шарлотки. По словам кулинара, вкуснейший десерт сможет приготовить каждый.

Есть в мире самый простой рецепт шарлотки. И я готов Вам его рассказать. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Рецепт Шарлотки от Эктора Хименес-Браво

Для приготовления сладкого пирога вам понадобиться:

  • 3 яйца;
  • 80 гр. муки;
  • 50 гр. сахара,
  • 50 гр. сливочного масла;
  • 70 гр. молока
  • щепотка корицы;
  • 2,5-3 яблоки;
  • миндальные хлопья.

Способ приготовления выпечки:

Яйца и сахар необходимо смешать, а после нужно додать муку, молоко, сливочное масло и специи - соль и корицу. 

После теста можно приступить к очищению яблок, которые необходимо нарезать слайсами. Чтобы яблоки не успели потемнеть, их нужно сразу же отправить к тесту.

Для запекания нужно подготовить форму с пергаментом. Выложенные яблоки посыпаем миндалем и отправляем в духовку на 40-50 минут при 180 градусов.

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Теги: Эктор Хименес Браво, рецепт, выпечка, десерт, МастерШеф, кулинария
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Источник: Ivona

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