Вкуснейшая шарлотка по рецепту Эктора Хименес-Браво
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Кулинарный эксперт, ресторатор и бессменный судья проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал «вкусный» пост, в котором поделился рецептом самой простой шарлотки. По словам кулинара, вкуснейший десерт сможет приготовить каждый.
Есть в мире самый простой рецепт шарлотки. И я готов Вам его рассказать. Сохраняйте, чтобы не потерять.
Рецепт Шарлотки от Эктора Хименес-Браво
Для приготовления сладкого пирога вам понадобиться:
- 3 яйца;
- 80 гр. муки;
- 50 гр. сахара,
- 50 гр. сливочного масла;
- 70 гр. молока
- щепотка корицы;
- 2,5-3 яблоки;
- миндальные хлопья.
Способ приготовления выпечки:
Яйца и сахар необходимо смешать, а после нужно додать муку, молоко, сливочное масло и специи - соль и корицу.
После теста можно приступить к очищению яблок, которые необходимо нарезать слайсами. Чтобы яблоки не успели потемнеть, их нужно сразу же отправить к тесту.
Для запекания нужно подготовить форму с пергаментом. Выложенные яблоки посыпаем миндалем и отправляем в духовку на 40-50 минут при 180 градусов.
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