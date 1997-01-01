Кайли Дженнер заподозрили в беременности
Известная миллиардерша и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер долго скрывала свою первую беременность. В 2018 году модель родила от рэпера Трэвиса Скотта дочку Сторми. Однако, когда ребенку исполнился год, звездная пара рассталась, сохранив дружеские отношения.
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В июне 2021 года 23-летняя Кайли и 29-летний Трэвис шокировали фанатов, заявив, что они снова вместе. Самые проницательный из поклонников заподозрили неладное и предположили, что причиной воссоединения пары могло стать интересное положение Кайли.
Первые слухи зародились, когда Дженнер, известная любовью к суши, выложила фото своего обеда. Это были обычные роллы с авокадо и рисом, но без обожаемой ею рыбы. Фанаты тут же нашли объяснение изменившимся вкусам модели: она ждет второго ребенка.
Вторым поводов для слухов стало после съемок специального эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян», где девушка не притронулась к своему алкогольному напитку
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