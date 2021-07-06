Для актрисы и ее нынешнего мужа это будет первый общий ребенок.

Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз – СМИ Getty Images

Звезда фильмов «Мстители» и «Черная вдова» Скарлетт Йоханссон беременная вторым ребенком от третьего мужа Колина Жоста, пишет издание Page Six.

«Скарлетт беременная, но сохраняет это в тайне. Они с Колином в восторге», — говорит источник.

Читай также: Беременная MamaRika попала в больницу

Слухи о беременности артистки расползлись еще в июне, когда Йоханссон пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма с ее участием. Вместо этого она проводила промо-выступления через Zoom, демонстрируя только лицо.

«Она не давала много интервью, что неудивительно, поскольку это огромный релиз Marvel/Disney, и она одновременно звезда и исполнительная продюсер», — поделился инсайдер.

Напомним, что в апреле 2021 года актриса рассказала о свадьбе, которую она с мужем сыграли тайно. Также знаменитость воспитывает дочь Роуз от второго брака с Роменом Дориаком.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: