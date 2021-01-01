Беременная MamaRika попала в больницу

Певица находится под капельницей.

Украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под псевдонимом «MamaRika» оказалась под капельницей в роддоме. Беременная артистка на своей странице в Инстаграм выложила сторис, на котором показалась в больничной палате.

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Также Анастасия сообщила, что плохо себя чувствовала, так как малыш был сильно беспокойным. Артистка находится на 35 неделе беременности и решила обследоваться, после чего ее отправили делать допплерографию и УЗИ, а позже решили оставить в стационаре.

«Вот такие у нас дела. Как вы уже поняли, маманьку оставили в стационаре. Но не все ок, я не хочу вдаваться в подробности, потому что и так невесело. Но, чтобы не наделать хуже, меня оставили в больнице. Свои впечатления от государственных больниц я вам потом скажу. Думаю, вы уже подозреваете, но пока все не так плохо. Обидный еще тот факт, что мы сегодня празднуем 35 недель беременности и праздную я их в больнице. Сергея не пускают, такие правила. Я здесь одна, как липкая, только я и капельница», — добавила знаменитость.

Напомним, на днях исполнительница MamaRika рассекретила пол будущего ребенка. Также она рассказали, определилась ли с именем для ребенка.

MamaRika в больнице instagram.com/mamarika_official

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