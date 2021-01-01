Звезду «Голодных игр» обвинили в фиктивном романе

Узнайте, с кем актер закрутил «пиар-роман».

Экс-мужа Майли Сайрус, актера Лиама Хемсворта заподозрили в фиктивных отношениях с девушкой. К такому выводу пришли поклонники, увидев фото актера с новой возлюбленной.

Читай также: Бритни Спирс уходит со сцены: названа причина

На днях в социальных сетях появились фото с его избранницей – моделью Габриэллой Брукс. Пара выходила из магазина с коробкой товаров для дома. Они находились друг от друга на расстоянии и выглядели очень грустными.

Появившиеся в прессе снимки тут же спровоцировали слухи о возможном пиар-романе. Уж очень отстранен был Хемсворт от второй половины.

«Между ними будто нет чувств», «Максимально странная и непохожая на пару пара. Он мог бы найти себе и получше, чем эта девочка — подросток», «Ну и на кого он променял Сайрус?», «Ребята, вы несете чушь! Габриэлла выглядит просто прекрасно, не то, что эта ваша взбалмошная Майли», «Что-то не похоже, что он ее любит и оберегает», — писали фанаты.

Отметим, что после развода с певицей Хемсворт горевал недолго, чего нельзя сказать о самой Сайрус. Певица часто вспоминает об их отношениях, а недавно даже признавалась актеру в любви.

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс twitter.com/liamhemswsource

Вам будет интересно прочитать на Ivona: