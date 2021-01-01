«Был разбор полетов»: беременная MamaRika поссорилась с мужем

Украинская певица MamaRika рассказала о сложностях семейной жизни.

MamaRika instagram.com/mamarika_official

Читай также: Бритни Спирс в суде рассказала всю правду о своей жизни

Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм откровенно рассказала о ссорах с мужем. Знаменитость находится на восьмом месяце беременности и уже в начале августа родит первенца. Несмотря на скорое появление ребенка, ссоры в звездной семье не утихают до сих пор. MamaRika рассказала, что среди ночи они с мужем устроили «разбор полетов».

«Мы не идеальны. Ночью был разбор полетов, и мы наговорили друг другу много гадостей. Такое у нас бывает редко, но метко. Бывало, даже мебель летала», – поделилась артистка.

MamaRika не стала раскрывать причину ссоры, лишь отметив, что выяснять отношения на повышенных тонах весьма нормально.

«Осадок остается, поэтому не стоит доводить до скандалов, но и стараться быть идеальными во всем – это моральное жлобство и ложь самим себе. Если ты хочешь жить в гармонии, если любишь и его, и себя – работай над отношениями. Это тяжелый ежедневный труд, а не просто идеальная картинка из инстаграм», – эмоционально высказалась MamaRika.

Стоит отметить, что союз MamaRika и Сергея Середы всегда был бурный. Накануне свадьбы они пережили кризис в отношениях и едва не разошлись.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.