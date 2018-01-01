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Тина Кароль со скандалом прервала концерт в Одессе

Артистка прямо со сцены раскритиковала руководство клуба, в котором выступала.
Тина Кароль
Тина Кароль
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Тина Кароль выступала вчера в одном из ночных клубов Одессы, но вскоре эффектно прервала концерт.

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Артистка успела исполнить только около шести песен. Ей пришлось петь под зонтом и с полотенцем в руках. Кароль покинула сцену из-за погодных условий. Певица также высказала претензии к клубу, который занимался организацией ее выступления.

Зрители стояли под проливным дождем, сцена была в лужах, а аппаратура фонила.

«Я не могу полноценно звучать. Неужели нельзя сделать крышу? Позор», — сказала со сцены певица.

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Теги: Тина Кароль, звездные скандалы
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Источник: ivonа bigmir)net

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