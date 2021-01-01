Ченнинг Татум впервые показал свою 8-летнюю дочь Эверли

Ченнинг Татум поделился редким фото со своей дочерью от Дженны Дуан.

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Американский актер, модель и продюсер, звезда фильмов “Супер Майк“ и “Шаг вперед“, 41-летний Ченнинг Татум на своей странице в Инстаграм в основном делится снимками со съемочных площадок или же повседневной жизни, не показывая свою семью. Однако ради своей дочери актер сделал исключение.

Татум опубликовал фото, на котором позирует вместе с 8-летней Эверли на пляже. Стоит отметить, что знаменитость впервые показал лицо дочери. Напомним, что Эверли – дочь актера от брака с Дженной Дуан, с которой он развелся в 2019 году после 10 лет брака.

“Ты мой мир и мое сердце“, – трогательно подписал снимок актер.

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