ТОП-5 самых красивых звезд с родинкой на лице
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Предлагаем узнать, кому из представителей шоу-бизнеса посчастливилось иметь родинку на лице, благодаря которой они прославились.
Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак влюбила в себя публику нереальным голосом и внешним отличием от других селебрити. Артистка гордится своей родинкой возле губ.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли – объект для подражания многих людей. Множество поклонников считают ее одной из самых красивых женщин планеты. Ее родинка на лбу стала «изюминкой» в начале карьере, а сейчас актрисой восхищаются за ее доброту.
Вера Брежнева
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева предпочитает естественную красоту. В своих социальных сетях она побуждает молодежь любить себя за подаренную природой красоту. Певица любит в себе все, а особенно родинку под губой.
Сара Джессика Паркер
Звезда «Секса в большом городе» благодаря своей родинке на подбородке стала знаменитой и узнаваемой. Все поклонники восхищались внешностью Керри Бредшоу. Но нашлись критики, которым не нравилась особенность актрисы, и Паркер ее удалила.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд многие рекомендовали удалить родинку над губой. Но знаменитость не подверглась уговорам и сделала родинку своей визитной карточкой.
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