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ТОП-5 самых красивых звезд с родинкой на лице

Спецтема: Звёздные подборки
Узнайте, кто из известных женщин имеет «изюминку» на лице.
ТОП-5 самых красивых звезд с родинкой на лице
ТОП-5 самых красивых звезд с родинкой на лице
Getty images, Instagram

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Предлагаем узнать, кому из представителей шоу-бизнеса посчастливилось иметь родинку на лице, благодаря которой они прославились.

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак влюбила в себя публику нереальным голосом и внешним отличием от других селебрити. Артистка гордится своей родинкой возле губ.

Ани Лорак с родинкой на лице
Ани Лорак с родинкой на лице
instagram.com/anilorak

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли – объект для подражания многих людей. Множество поклонников считают ее одной из самых красивых женщин планеты. Ее родинка на лбу стала «изюминкой» в начале карьере, а сейчас актрисой восхищаются за ее доброту. 

Анджелина Джоли с родинкой на лице
Анджелина Джоли с родинкой на лице
Getty Images

Вера Брежнева

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева предпочитает естественную красоту. В своих социальных сетях она побуждает молодежь любить себя за подаренную природой красоту. Певица любит в себе все, а особенно родинку под губой.

Вера Брежнева с родинкой на лице
Вера Брежнева с родинкой на лице
instagram.com/ververa

Сара Джессика Паркер

Звезда «Секса в большом городе» благодаря своей родинке на подбородке стала знаменитой и узнаваемой. Все поклонники восхищались внешностью Керри Бредшоу. Но нашлись критики, которым не нравилась особенность актрисы, и Паркер ее удалила.

Сара Джессика Паркер с родинкой на лице
Сара Джессика Паркер с родинкой на лице
Getty Images

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд многие рекомендовали удалить родинку над губой. Но знаменитость не подверглась уговорам и сделала родинку своей визитной карточкой.

Синди Кроуфорд с родинкой на лице
Синди Кроуфорд с родинкой на лице
Getty Images

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Теги: Ани Лорак, Сара Джесика Паркер, Вера, Синди Кроуфолд, Анджелина Джоли, родинки, знаменитости
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Источник: Ivona

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