Как избавится от парня на первом свидании: Лайфхаки Златы Огневич
Украинская певица Злата Огневич подсказала, как нужно вести себя на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним.
Украинская певица и главная героиня второго сезона романтического реалити «Холостячка» Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала интересный пост, в котором рассказала, как избавиться от парня на первом свидании.
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По словам знаменитости, превратить первое свидание в последнее достаточно просто, если знать несколько приемов.
ТОП-5 лайфхаков Златы Огневич:
- увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!
- спеть ему песенку «Santa baby», в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка».
- называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные
- громко смеяться, легко похрюкивая
- одолжить деньги
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