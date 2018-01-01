Украинская певица Злата Огневич подсказала, как нужно вести себя на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним.

Как избавится от парня на первом свидании: Лайфхаки Златы Огневич instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица и главная героиня второго сезона романтического реалити «Холостячка» Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала интересный пост, в котором рассказала, как избавиться от парня на первом свидании.

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По словам знаменитости, превратить первое свидание в последнее достаточно просто, если знать несколько приемов.

ТОП-5 лайфхаков Златы Огневич:

увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях! спеть ему песенку «Santa baby», в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка». называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные громко смеяться, легко похрюкивая одолжить деньги

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