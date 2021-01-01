Бритни Спирс в суде рассказала всю правду о своей жизни

Американская поп-певица Бритни Спирс в Верховном суде Лос-Анджелеса рассказала всю правду о своей жизни.

Бритни Спирс instagram.com/spletnik_ru

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Популярная исполнительница Бритни Спирс призналась, что из-за опекунства чувствует себя несчастной, поскольку не может рожать детей и выходить замуж.

«Я хочу, чтобы у меня была возможность выйти замуж и завести детей. Мне поставили внутриматочную спираль, которая не позволяет мне забеременеть. Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети. Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю того, чтобы у меня была жизнь!» — заявила певица.

Также Бритни Спирс рассказала, что страдала от тотального контроля отца, который распространялся на все сферы ее жизни.

«Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна. Он полностью контролировал мою жизнь», — говорит Спирс.

Звезда намерена подать иск против своей семьи и планирует продолжать лечение у врачей, однако уже на своих условиях.

«Я хочу прекратить опекунство. Пусть терапевт приезжает ко мне домой. Я не хочу ехать в клинику и стесняться там всех этих фотографов и зевак», — заявила она.

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