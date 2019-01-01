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«Я хочу уйти»: Квентин Тарантино рассказал о причинах завершения карьеры

Квентин Тарантино подтвердил решение о завершении режиссерской карьеры.
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
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Квентин Тарантино уже давно приобрел статус культового режиссера, а его последняя картина “Однажды в ... Голливуде“ получила заветную статуэтку премии “Золотой глобус“ и две премии “Оскар“. Но сразу после завершения работы над фильмом, Тарантино объявил о том, что собирается в дальнейшем снять всего лишь одну ленту, после чего планирует оставить карьеру в кино.

Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт в фильме
Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт в фильме "Однажды... в Голливуде"
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В шоу «Real Time With Bill Maher» Квентин ясно дал понять, что от своих намерений не отказывается и объяснил причину завершения карьеры. Ведущий настаивал: «Вы слишком молоды, чтобы бросить курить, и вы на пике карьеры». В ответ Тарантино заметил, что за оглушительным успехом всегда следует спад и ему хотелось бы этого избежать: «Вот почему я хочу уйти. Потому что я знаю историю кино, и после пика режиссерам не становится лучше».

Режиссер отметил, что прошел долгий путь и сказал в своих фильмах все, что хотел:

«30 лет работы над темами фильмов, которые я сделал, — это не так много, как у других людей, но это долгая карьера. И я отдал ему все, что у меня есть».

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Теги: Квентин Тарантино
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Источник: Ivonа bigmir)net

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