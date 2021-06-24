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Аффлек планирует сделать предложение Лопес в день ее 52-летия - СМИ

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Похоже, Дженнифер Лопес вскоре снова вернется к статусу невесты.
Аффлек планирует сделать предложение Лопес в день ее 52-летия
Аффлек планирует сделать предложение Лопес в день ее 52-летия
Getty Images

В Сети продолжают обсуждать возобновление отношений звезды фильма Операция «Арго» Бена Аффлека и популярной исполнительницы Дженнифер Лопес. В начале 2000-х пара разорвала помолвку, но, похоже, 18 лет спустя влюбленные хотят наверстать упущенное.

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Так, в СМИ появились информация, что Бен намерен сделать предложение Лопес и даже выбрал дату для этого. По слухам, 48-летний актер позовет Дженнифер замуж в ее день рождения. 24 июля артистка отпразднует 52-летие.

Инсайдеры отмечают, что Бен и Джей решили не начинать новых отношений, а продолжить те, которые у них были много лет назад.

 «Бен хочет дать прочной любви еще один шанс и планирует сделать романтическое предложение на 52-й день рождения певицы 24 июля», - рассекретил источник издания Closer.

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Теги: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, романы звезд, личная жизнь звезд, помолвки звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Василий-Пупкин    24.06.2021, 19:20
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Василий-Пупкин
кукколд !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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