Аффлек планирует сделать предложение Лопес в день ее 52-летия - СМИ

Похоже, Дженнифер Лопес вскоре снова вернется к статусу невесты.

Аффлек планирует сделать предложение Лопес в день ее 52-летия Getty Images

В Сети продолжают обсуждать возобновление отношений звезды фильма Операция «Арго» Бена Аффлека и популярной исполнительницы Дженнифер Лопес. В начале 2000-х пара разорвала помолвку, но, похоже, 18 лет спустя влюбленные хотят наверстать упущенное.

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Так, в СМИ появились информация, что Бен намерен сделать предложение Лопес и даже выбрал дату для этого. По слухам, 48-летний актер позовет Дженнифер замуж в ее день рождения. 24 июля артистка отпразднует 52-летие.

Инсайдеры отмечают, что Бен и Джей решили не начинать новых отношений, а продолжить те, которые у них были много лет назад.

«Бен хочет дать прочной любви еще один шанс и планирует сделать романтическое предложение на 52-й день рождения певицы 24 июля», - рассекретил источник издания Closer.

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