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Владимир Остапчук назвал сумму своего самого большого гонорара

Узнайте, сколько зарабатывает ведущий.
Владимир Остапчук назвал сумму своего самого большого гонорара
Владимир Остапчук назвал сумму своего самого большого гонорара
instagram.com/vova_ostapchuk

В новом программе «33 за 3» с Александрой Кучеренко украинский ведущий и юморист Владимир Остапчук ответил на личные вопросы. Известный шоумен назвал свой самый большой гонорар, который он получил за корпоратив. Сумма составила 12 000 долларов.

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По словам Остапчука, его гонорар на Евровидении, где он был ведущим, вырос в четыре раза. А для того, чтобы чувствовать себя уверенным, он должен иметь на банковском счету около 10-15 тысяч долларов.

Также Владимир поделился, что отказался провести мальчишник с девушками легкого поведения в Дубае, и заверил, что никогда не пользовался эскорт-услугами.

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Теги: Владимир Остапчук, гонорары звезд, новости звезд, доходы звезд
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Источник: Ivona

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