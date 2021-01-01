Владимир Остапчук назвал сумму своего самого большого гонорара
В новом программе «33 за 3» с Александрой Кучеренко украинский ведущий и юморист Владимир Остапчук ответил на личные вопросы. Известный шоумен назвал свой самый большой гонорар, который он получил за корпоратив. Сумма составила 12 000 долларов.
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По словам Остапчука, его гонорар на Евровидении, где он был ведущим, вырос в четыре раза. А для того, чтобы чувствовать себя уверенным, он должен иметь на банковском счету около 10-15 тысяч долларов.
Также Владимир поделился, что отказался провести мальчишник с девушками легкого поведения в Дубае, и заверил, что никогда не пользовался эскорт-услугами.
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