Владимир Остапчук назвал сумму своего самого большого гонорара

Узнайте, сколько зарабатывает ведущий.

В новом программе «33 за 3» с Александрой Кучеренко украинский ведущий и юморист Владимир Остапчук ответил на личные вопросы. Известный шоумен назвал свой самый большой гонорар, который он получил за корпоратив. Сумма составила 12 000 долларов.

Читай также: ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство

По словам Остапчука, его гонорар на Евровидении, где он был ведущим, вырос в четыре раза. А для того, чтобы чувствовать себя уверенным, он должен иметь на банковском счету около 10-15 тысяч долларов.

Также Владимир поделился, что отказался провести мальчишник с девушками легкого поведения в Дубае, и заверил, что никогда не пользовался эскорт-услугами.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: