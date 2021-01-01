Звезды, которые снимались в фильмах для взрослых

Узнайте, какие знаменитости снимались в порно.

У этих актеров много успешных ролей, некоторые даже стали культовыми, однако не стоит забывать, что до всемирной известности они снимались в фильмах для взрослых. Узнайте, какие знаменитости тратили на частных детективов кучу денег, чтобы навсегда уничтожить компрометирующие видео.

Камерон Диас

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Звезда культового фильма «Маска» Камерон Диас оказалась в центре скандала — ее бывший фотограф Джон Раттер, который ее шантажировал, слил в Сеть откровенное БДСМ-видео с ее участием. Выяснилось, когда актрисе было 19-лет она была моделью и согласилась на съемки в откровенном проекте. Фильм получил название «Камерон Диас. Она вовсе не ангел».

Камерон Диаc Getty Images

Сандра Буллок

Звезда фильма «Мисс Конгениальность» до сих пор отрицает участие в фильмах для взрослых. Хотя многие ее коллеги утверждают, что на заре карьеры Сандра Буллок участвовала в постельных сценах. Когда актриса оказалась на пике славы, то наняла частных детективов, которые нашли все существующие копии, компрометирующие ее репутацию.

Сандра Буллок Getty Images

Джеки Чан

Известный китайский актер Джеки Чан в юности снялся во «взрослом» фильме, который получил название «Все в семье». Картина вышла в начале 70-х годов. В ней начинающий актер играет мужчину, который не может разобраться в собственных отношениях с женщинами. Став знаменитым, звезда не стал отнекиваться от данного факта в своей биографии, ведь причиной участия в фильме стала бедность.

Джеки Чан Getty Images

Автор: Леся Сайко

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