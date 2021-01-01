Звезды, которые снимались в фильмах для взрослых
У этих актеров много успешных ролей, некоторые даже стали культовыми, однако не стоит забывать, что до всемирной известности они снимались в фильмах для взрослых. Узнайте, какие знаменитости тратили на частных детективов кучу денег, чтобы навсегда уничтожить компрометирующие видео.
Камерон Диас
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Звезда культового фильма «Маска» Камерон Диас оказалась в центре скандала — ее бывший фотограф Джон Раттер, который ее шантажировал, слил в Сеть откровенное БДСМ-видео с ее участием. Выяснилось, когда актрисе было 19-лет она была моделью и согласилась на съемки в откровенном проекте. Фильм получил название «Камерон Диас. Она вовсе не ангел».
Сандра Буллок
Звезда фильма «Мисс Конгениальность» до сих пор отрицает участие в фильмах для взрослых. Хотя многие ее коллеги утверждают, что на заре карьеры Сандра Буллок участвовала в постельных сценах. Когда актриса оказалась на пике славы, то наняла частных детективов, которые нашли все существующие копии, компрометирующие ее репутацию.
Джеки Чан
Известный китайский актер Джеки Чан в юности снялся во «взрослом» фильме, который получил название «Все в семье». Картина вышла в начале 70-х годов. В ней начинающий актер играет мужчину, который не может разобраться в собственных отношениях с женщинами. Став знаменитым, звезда не стал отнекиваться от данного факта в своей биографии, ведь причиной участия в фильме стала бедность.
Автор: Леся Сайко
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