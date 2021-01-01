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Марина Боржемская поделилась рецептом полезной паски без сахара и дрожжей

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Экс-тренер проекта «Зважені та щасливі» рассказала, как приготовить ПП-паску и чем заменить сахар.
Марина Боржемская поделилась рецептом полезной паски без сахара и дрожжей
Марина Боржемская поделилась рецептом полезной паски без сахара и дрожжей
instagram.com/uzelkova.marina

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Бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская часто делиться с подписчиками рецептами вкусных и полезных блюд. Накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая, знаменитость решила подсказать, как приготовить паску без сахара и дрожжей.

«Дорогие мои, с удовольствием делюсь с вами проверенным рецептом ПП-паски. Готовлю ее каждый год уже много лет. У меня получается 2 небольшие пасочки из данного количества ингредиентов», - заинтриговала Боржемская.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПП-ПАСКИ

 

Вам понадобятся:

  • Кефир - 150 мл
  • Яйца - 3 шт
  • Мука овсяная - 90 г
  • Мука рисовая 80 г
  • Мёд 1 ст. л. (или др. подсластители)
  • Масло сливочное/кокосовое 20 г
  • Цукаты, сухофрукты 60 г
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Ванилин
  • Соль

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПП-ПАСКУ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

 

  • Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.

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    Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.
  • В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3.
  • Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.

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Теги: рецепты на пасху, Пасха, паска, рецепты звезд, Марина Боржемская, правильное питание
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Источник: ivonа bigmir)net

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