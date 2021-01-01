Марина Боржемская поделилась рецептом полезной паски без сахара и дрожжей
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Бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская часто делиться с подписчиками рецептами вкусных и полезных блюд. Накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая, знаменитость решила подсказать, как приготовить паску без сахара и дрожжей.
«Дорогие мои, с удовольствием делюсь с вами проверенным рецептом ПП-паски. Готовлю ее каждый год уже много лет. У меня получается 2 небольшие пасочки из данного количества ингредиентов», - заинтриговала Боржемская.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПП-ПАСКИ
Вам понадобятся:
- Кефир - 150 мл
- Яйца - 3 шт
- Мука овсяная - 90 г
- Мука рисовая 80 г
- Мёд 1 ст. л. (или др. подсластители)
- Масло сливочное/кокосовое 20 г
- Цукаты, сухофрукты 60 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Ванилин
- Соль
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПП-ПАСКУ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
- Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.
Читай также: Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроенияСмешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.
- В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3.
- Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.
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