Марина Боржемская поделилась рецептом полезной паски без сахара и дрожжей

Экс-тренер проекта «Зважені та щасливі» рассказала, как приготовить ПП-паску и чем заменить сахар.

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Бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская часто делиться с подписчиками рецептами вкусных и полезных блюд. Накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая, знаменитость решила подсказать, как приготовить паску без сахара и дрожжей.

«Дорогие мои, с удовольствием делюсь с вами проверенным рецептом ПП-паски. Готовлю ее каждый год уже много лет. У меня получается 2 небольшие пасочки из данного количества ингредиентов», - заинтриговала Боржемская.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПП-ПАСКИ

Вам понадобятся:

Кефир - 150 мл

Яйца - 3 шт

Мука овсяная - 90 г

Мука рисовая 80 г

Мёд 1 ст. л. (или др. подсластители)

Масло сливочное/кокосовое 20 г

Цукаты, сухофрукты 60 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Ванилин

Соль

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПП-ПАСКУ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.

Читай также: Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроения Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.

Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая. В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3.

Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.

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