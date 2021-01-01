Ольга Сумская поделилась рецептом вкусной паски без дрожжей
Читай также: Миндальная пасха “Амаретто“
Популярная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская обожает делиться с подписчиками различными праздничными рецептами. Так, накануне Пасхи, которая в этом году в Украине отмечается 2 мая, артистка подсказала, как приготовить вкусную паску без дрожжей.
«Простой замечательный рецепт, я в восторге! Тесто очень легкое в приговлении.Тем более, что я всегда немного опасалась дрожжевого теста, у нас в семье с ним больше справляется Виталий Борисюк! И молодец! Я не конкурирую... Друзья, к основным, классическим паскам из творога можно добавить и эти ооочень вкусные, сладкие, пушистые пасочки! Напоминают кекс, но пышный и праздничный!», - заинтриговала читателей Сумская.
Читай также: Как подготовиться к Пасхе: советы священника
Для приготовления пасхальной выпечки понадобится: 5 яиц, 200 грамм сахара, 180 грамм теплого молока, 230 грамм сливочного масла, 440 грамм муки, пачка разрыхлителя (12 грамм), цедра лимона, цукаты и сухофрукты.
Как приготовить паску без дрожжей по рецепту Ольги Сумской:
- Взбиваем яйца с сахаром до пены 3-4 минуты миксером, добавляем теплое молоко, мягкое сливочное масло, продолжаем взбивать на низких оборотах.
- Далее муку смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя и добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером.
- В тесто добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем.
- Перекладываем в бумажные или обычные формы немного больше, чем до половины (металлические надо смазать маслом) и выпекаем 40-45 минут при температуре 180 градусов!.
- Украшаем глазурью и сухофруктами!
Читай также: Травлення: цікаві факти про користь фруктів і овочів
Кроме того, Ольга решила подсказать поклонникам, как можно оригинально покрасить яйца на Пасху 2021. Актриса обнародовала видеоинструкцию, чтобы фанам было проще разобраться.
«Пищевые красители разводим в маленьких стаканчиках, берем вкрутую сваренные яйца, заворачиваем в салфетку и красим ватными палочками, прижимая салфетку к яйцам. Оставьте покрашенные яйца на 2-3 минуты подсохнуть, затем снимаете бумагу и смазываете растительным маслом! Готово!», - написала кинозвезда.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Как украсить дом к Пасхе: примеры дизайнера с фото
- ТОП-6 украинских звезд, которые придерживаются Великого поста
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил