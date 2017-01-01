Прицениваемся: во сколько обойдется пасхальная корзинка в 2021 году

Узнайте, сколько стоят продукты из пасхальной корзинки и что туда положить.

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До Пасхи осталось чуть более недели и православные уже вовсю готовятся к празднованию светлого праздника. Одной из главных традиций на Пасху является поход в церковь и освящение продуктов. Ivona решила выяснить, какие продукты положить в пасхальную корзинку и во сколько обойдется традиционная корзинка в 2021 году.

Что положить в пасхальную корзину

Верующие несут на освящение в церковь продукты, от которых отказывались на протяжении последних семи недель: т.е. молочные продукты, сыр, яйца, вино, мясо. Тем не менее современные верующие кладут много разной продукции. Давайте разберемся, какие продукты должны быть в пасхальной корзинке.

Паска – главный символ праздника, а ее приготовление – важный этап в подготовке к Светлому Воскресению Христовому.

Яйца (писанки и крашенки) – еще один символ Пасхи, которые символизируют новую жизнь и возрождение.

Мясо – в пасхальную корзину можно положить небольшой кусочек мяса и домашней колбасы.

Сыр и молочные продукты также были под запретом во время Великого поста, поэтому в корзинку можно положить твердый сыр, масло и можно приготовить сырную паску.

Вино – в корзину кладут «Кагор».

Что нельзя класть в пасхальную корзину:

Драгоценности, деньги, документы,

Алкоголь, кроме вина «Кагор»,

Мясные продукты с кровью животных (например, колбасу кровянку),

Овощи и фрукты, поскольку их можно было есть во время поста,

Нож (есть поверье, что освященную еду нужно разрезать освященным ножом, но это не так).

Стоимость пасхальной корзины в 2021 году

Сколько стоит пасхальная корзинка в 2021: цены на продукты IVONA bigmir)net

Мы заглянули в один из киевских супермаркетов и проверили цены на продукты из пасхальной корзинки.

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Паски. За неделю до праздника супермаркет порадовал нас разнообразием пасок. Так, на прилавке мы увидели паски от 100-граммовой до полукилограммовой. Цены на паски стартуют от 14 грн за 100-грамовый кулич, за паску весом 250 грн придется заплатить 30 грн, за 350-граммовую – 60 грн, а за 500-граммовую – 66 грн.

Яйца. Упаковка с десятком яиц стоит в среднем 34 грн. Но и здесь можно сэкономить, если покупать яйца поштучно: так, 1 яйцо стоит 2,69 грн, т.е. за 10 придется заплатить 26,9 грн.

Мясо. Запеченная буженина стоит в среднем 220 грн за кг, запеченный бекон – 240 грн/кг, запеченный рулет – 273 грн/кг.

Сыр и молочные продукты. Твердый сыр стоит от 150 грн/кг, в среднем 200 грн за кг. Упаковку сливочного масла можно купить за 50 грн.

Вино «Кагор». Широкий ассортимент и вина «Кагор» от украинских производителей. Причем нам удалось попасть на акцию: так, бутылку вина можно купить 54 грн. Без акции мы нашли «Кагор» за 76, 82 и 91 грн.

Корзинка. Большой выбор и корзинок. Так, представлены и совсем маленькие корзинки по 99 грн, средние за 170 грн и большие с хлопковым чехом внутри и без за 250 и 400 грн.

Таким образом, если собрать среднюю корзинку для небольшой семьи придется потратить около 700 грн.

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