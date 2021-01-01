Узнайте, как правильно подобрать декор и украсить стол к светлому празднику Пасхи.

Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроения Promenu

Все ли мы знаем о символах Пасхи? Как правильно подобрать декор к этому светлому празднику? О всех тонкостях декора пасхального стола рассказывают в магазин Promenu.

Яйцо и курица

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Яйцо издавна символизировало плодородие и зарождение жизни. В христианстве оно стало символом воскресения Иисуса. По преданию, римский император Тиберий, вместе с известием о воскрешении Христа, получил от Марии Магдалины вареное яйцо. Оно изменило цвет на красный, подтвердив ее слова. По еще одной версии, на третий день после распятия, 7 иудеев ужинали вареными яйцами и жареной курицей, обсуждая воскрешение Иисуса Христа. Хозяин дома, где они находились, произнес, что это такая же истина, как и то, что оживет жареная курица или яйца изменят цвет. Что и произошло.

Статуэтка курица Goldbach, 9,5x7x9 см, фарфор — 230 грн Статуэтка "кролик в яйце" Goldbach, 10,5x7x11,2 см, доломит — 235 грн Статуэтка "кролик" Goldbach, 8,6x6,5x16 см, доломит — 385 грн Promenu

Скорлупу яйца также рассматривают как метафору для пустой гробницы спасителя. В память об этом, в конце XVI века протестантский реформатор Мартин Лютер организовал для своей общины охоту за яйцами, где мужчины прятали яйца, а женщины и дети их искали. Традиция укоренилась в западных странах и популярна по сей день. Только теперь, как правило, от ребятишек прячут шоколадные яйца.

Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроения Promenu

Статуэтка кролик с яйцом Goldbach, 8x3,5x6,4 см, доломит — 170 грн

Статуэтка кролик с яйцом в миске Goldbach, 8x5,8x8,5 см, доломит — 210 грн

Статуэтка курица Goldbach, 8x6,5x9 см, доломит — 210 грн

Пасхальный заяц

Пасхальный кролик скорее относится к католическим традициям, но все чаще его изображение можно встретить и во время празднования православной Пасхи. Считается, что именно этот пушистый зверь приносит яйца для детей.

Статуэтка кролик Goldbach, 12,5х9х6,3 см, керамика — 150 грн Статуэтка курица Goldbach,14x10x12,5 см, керамика — 290 грн Promenu

Скорее всего, этот образ пришел из немецких народных легенд. Когда-то заяц являлся священным животным богини плодородия Остары, имя которой созвучно названиям Пасхи на разных языках. В немецком это «Ostern», а в английском — «Easter». Примечательно, что заяц был символом богини-матери и у скандинавов. В Средневековье предполагали, что заяц не просто приносит пасхальные яйца, но буквально несет их, как курица, а потом прячет. Это еще одна теория происхождения «охоты за яйцами».

Статуэтка кролик Goldbach, 5,4x3,6x8 см, фарфор — 170 грн Статуэтка кролик Goldbach, 5х6х10 см, фарфор — 130 грн Promenu

По немецкой традиции, Пасхальный Зайчик откладывал ярко окрашенные яйца для послушных детей, чтобы те нашли их утром Пасхального Воскресенья. Некоторые малыши собственноручно мастерили для яиц специальные гнезда в саду, а также оставляли морковь, чтобы кролик мог подкрепиться после своих хлопот.

Статуэтка кролик Goldbach, 8x7x16 см, керамика — 230 грн Promenu

Обычай распространился далеко за пределами Германии, когда в начале 18 века в США прибыли немецкие иммигранты. В Англии же эту традицию популяризировала королева Виктория. Дело в том, что ее мать — герцогиня Кентская, была уроженкой Германии. Так что в детстве маленькая Виктория сама искала яйца в садах Кенсингтонского дворца.

Статуэтка овечка Goldbach, 8,8x6x7,7 см, керамика — 170 грн Статуэтка овечка Goldbach, 11,3x6,3x9 см, керамика — 195 грн Статуэтка кролик в шапке Goldbach, 4,5x4,5x11 см, пластик — 170 грн Promenu

Теперь вы знаете немного больше о символах Пасхи. Традиционный праздничный декор можно также дополнить элементами, которые вызывают ассоциации с весной и природой — цветами, фруктами, фигурками птиц и животных.

Статуэтка яблоко Goldbach, 8х8х9 см, доломит — 230 грн Статуэтка яблоко Goldbach, 10 x 10 x 10 см, доломит — 310 грн Статуэтка курица Goldbach, 6x5,5x6,3 см, доломит — 170 грн Статуэтка птица Goldbach, 8x5,5x5,5 см, доломит — 160 грн Promenu

Статуэтка птичка Goldbach, 6,5х4х5 см, в ассортименте — 115 грн Promenu

Статуэтка кот Goldbach, 7,5x6,5x10 см, керамика — 210 грн Promenu

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