Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроения

Декор стола на Пасху: правила создания праздничного настроенияСовет дня
Все ли мы знаем о символах Пасхи? Как правильно подобрать декор к этому светлому празднику? О всех тонкостях декора пасхального стола рассказывают в магазин Promenu.
Яйцо и курица
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Яйцо издавна символизировало плодородие и зарождение жизни. В христианстве оно стало символом воскресения Иисуса. По преданию, римский император Тиберий, вместе с известием о воскрешении Христа, получил от Марии Магдалины вареное яйцо. Оно изменило цвет на красный, подтвердив ее слова. По еще одной версии, на третий день после распятия, 7 иудеев ужинали вареными яйцами и жареной курицей, обсуждая воскрешение Иисуса Христа. Хозяин дома, где они находились, произнес, что это такая же истина, как и то, что оживет жареная курица или яйца изменят цвет. Что и произошло.
Скорлупу яйца также рассматривают как метафору для пустой гробницы спасителя. В память об этом, в конце XVI века протестантский реформатор Мартин Лютер организовал для своей общины охоту за яйцами, где мужчины прятали яйца, а женщины и дети их искали. Традиция укоренилась в западных странах и популярна по сей день. Только теперь, как правило, от ребятишек прячут шоколадные яйца.
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Пасхальный заяц
Пасхальный кролик скорее относится к католическим традициям, но все чаще его изображение можно встретить и во время празднования православной Пасхи. Считается, что именно этот пушистый зверь приносит яйца для детей.
Скорее всего, этот образ пришел из немецких народных легенд. Когда-то заяц являлся священным животным богини плодородия Остары, имя которой созвучно названиям Пасхи на разных языках. В немецком это «Ostern», а в английском — «Easter». Примечательно, что заяц был символом богини-матери и у скандинавов. В Средневековье предполагали, что заяц не просто приносит пасхальные яйца, но буквально несет их, как курица, а потом прячет. Это еще одна теория происхождения «охоты за яйцами».
По немецкой традиции, Пасхальный Зайчик откладывал ярко окрашенные яйца для послушных детей, чтобы те нашли их утром Пасхального Воскресенья. Некоторые малыши собственноручно мастерили для яиц специальные гнезда в саду, а также оставляли морковь, чтобы кролик мог подкрепиться после своих хлопот.
Обычай распространился далеко за пределами Германии, когда в начале 18 века в США прибыли немецкие иммигранты. В Англии же эту традицию популяризировала королева Виктория. Дело в том, что ее мать — герцогиня Кентская, была уроженкой Германии. Так что в детстве маленькая Виктория сама искала яйца в садах Кенсингтонского дворца.
Теперь вы знаете немного больше о символах Пасхи. Традиционный праздничный декор можно также дополнить элементами, которые вызывают ассоциации с весной и природой — цветами, фруктами, фигурками птиц и животных.
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