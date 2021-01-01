Марина Боржемская объяснила, почему обязательно нужно завтракать
Бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» поделилась с подписчиками новой публикацией о правильном питании. На странице своего «Марафона в здоровую жизнь» в Инстаграм, звезда рассказала, почему не стоит отказываться от завтрака.
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Марина отметила, что в первую очередь утренний прием пищи не дает резких скачков глюкозы в крови и сохраняет длительное чувство сытости. Еще он помогает в борьбе с старением и стрессами. Также доказано, что люди, которые не завтракают, каждый год набирают 2-5 килограмма.
Как правильно завтракать: Рекомендации Марины Боржемской
- Время приема завтрака не раньше, чем через 30 минут и не позже, чем через 2 часа, после пробуждения.
- Каждое утро начинается с 1-2 стаканов воды. Завтракать можно уже через 20 минут
- Правильный и сбалансированный завтрак — гарантия того, что вечером вы не переедите
- Пропуская завтрак, вы лишаете себя части полезных витаминов, аминокислот и нутриентов. Конечно, кто-то из вас принимает биодобавки, но для их усвоения организмом должны быть созданы необходимые условия. Не забывайте, что часть полезных веществ мы можем получить только из продуктов.
- Сбалансированный завтрак помогает в борьбе с преждевременным старением и стрессами, а также поддерживает здоровье сердца, сосудов и формирует устойчивый иммунитет.
- Замечали, если очень плотно поздно поужинать, то утром встаешь разбитым и “просыпаешься” только к середине дня? Соответственно все приемы пищи сдвигаются на вечер, что и приводит к набору лишнего веса.
- Завтрак заряжает нас энергией на весь день и помогает работе мозга. Получая все необходимые полезные вещества, а особенно глюкозу из «медленных углеводов» мы чувствуем прилив сил, повышается концентрация внимания, запоминание информации. Ведь глюкоза - это топливо для мозга.
В Инстаграм-Сторис Боржемская показала несколько вариантов сбалансированного завтрака, а также написала от каких продуктов стоит отказаться утром.
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