Марина Боржемская объяснила, почему обязательно нужно завтракать

Экс-тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская рассказала, в чем польза завтрака.

Бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» поделилась с подписчиками новой публикацией о правильном питании. На странице своего «Марафона в здоровую жизнь» в Инстаграм, звезда рассказала, почему не стоит отказываться от завтрака.

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Марина отметила, что в первую очередь утренний прием пищи не дает резких скачков глюкозы в крови и сохраняет длительное чувство сытости. Еще он помогает в борьбе с старением и стрессами. Также доказано, что люди, которые не завтракают, каждый год набирают 2-5 килограмма.

Как правильно завтракать: Рекомендации Марины Боржемской

Время приема завтрака не раньше, чем через 30 минут и не позже, чем через 2 часа, после пробуждения.

Каждое утро начинается с 1-2 стаканов воды. Завтракать можно уже через 20 минут

Правильный и сбалансированный завтрак — гарантия того, что вечером вы не переедите

Пропуская завтрак, вы лишаете себя части полезных витаминов, аминокислот и нутриентов. Конечно, кто-то из вас принимает биодобавки, но для их усвоения организмом должны быть созданы необходимые условия. Не забывайте, что часть полезных веществ мы можем получить только из продуктов.

Сбалансированный завтрак помогает в борьбе с преждевременным старением и стрессами, а также поддерживает здоровье сердца, сосудов и формирует устойчивый иммунитет.

Замечали, если очень плотно поздно поужинать, то утром встаешь разбитым и “просыпаешься” только к середине дня? Соответственно все приемы пищи сдвигаются на вечер, что и приводит к набору лишнего веса.

Завтрак заряжает нас энергией на весь день и помогает работе мозга. Получая все необходимые полезные вещества, а особенно глюкозу из «медленных углеводов» мы чувствуем прилив сил, повышается концентрация внимания, запоминание информации. Ведь глюкоза - это топливо для мозга.

В Инстаграм-Сторис Боржемская показала несколько вариантов сбалансированного завтрака, а также написала от каких продуктов стоит отказаться утром.

Калорийность завтрака Скриншот

Что можно пить утром Скриншот

Молочка на завтрак Скриншот

Что не можно есть на завтрак Скриншот

Сбалансированный завтрак Скриншот

Сбалансированный завтрак Скриншот

Сбалансированный завтрак Скриншот

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