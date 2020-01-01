26 марта – всемирный день шпината

Шпинат относится к листовым овощам, а не к траве. Этот овощ богат питательными веществами. Он содержит железо, кальций, магний, витамины A, C и E, а также антиоксиданты.

В старину шпинат продавали на рынках, как в свежем виде, так и готовым в виде шариков. На картинах венецианца Карпаччо (кстати, именно благодаря ему в кулинарии появилось слово «карпаччо») можно найти зелёные спагетти со шпинатом.

Средневековый сбор шпината wikipedia.org

Фаддей Булгарин писал, что Карл XII во время пребывания в Речи Посполитой требовал, чтобы ему подавали «из зелени шпинат, а из приправ руту и петрушку».

Культивирование шпината началось в Персии. Согласно самой распространённой версии, название шпината в европейских языках восходят к персидскому слову «зелёная рука». По Великому шёлковому пути он был привезён в Китай, где в VII веке получил имя «персидского овоща».

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Первые сведения о выращивании шпината в Средиземноморье можно найти в трёх арабских сочинениях XI века. Шпинат был очень популярным в арабском мире, и ему даже посвящали специальные трактаты. Ибн аль-Аввам называл его «генералом среди зелени».

Жителям Сицилии и Испании, этот овощ стал известен не позднее XIII века. В Италии XV века этот овощ рассматривался как весенняя зелень, прекрасно подходящая для употребления во время Великого поста.

Моду на употребление шпината во Франции ввела итальянка Екатерина Медичи. Она требовала, чтобы шпинат подавали к каждому приёму пищи. Именно в середине XVI века в Европе получил распространение шпинат современного типа - без горечи, с широкими листьями и круглыми семенами.

Шпинат - овощ с историей unsplash.com

Как выбрать шпинат

Если любите свежий шпинат, то запомните - его собирают в период с конца марта по май, и с июня по октябрь. От природы листья шпината по размерам не больше яйца. То есть крупные листья свидетельствуют о содержании нитратов. В супермаркете лучше всего покупать товар отечественного производителя. Поскольку в отличие от зарубежных аграриев, украинским не нужно вести свою продукцию далеко и стоять днями на растаможке, соответственно, нет необходимости перекармливать листья «химией». При покупке овоща нужно обращать внимание на свежесть шпината. Если листики вялые, не хрустят при нажатии и не ярко зеленые, то лучше такой шпинат не покупать.

Что приготовить из шпината? Сливочный шпинат: рецепт unsplash.com

Шпинат со сливками

Ингредиенты:

Шпинат - 500 г.

Сливки (40%-ные) - 200 мл.

Чеснок - 1 зубчик.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Мускатный орех - по вкусу.

Морская соль

Перец черный молотый

Приготовление

1. Промыть листья шпината под проточной водой около минуты, высушить в дуршлаге, затем

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выложить на ткань и нежно промокнуть.

2. Поместить сливки в тяжелую кастрюлю, добавить чуть-чуть мускатного ореха и щепотку соли. Разогреть на медленном огне и держать 8–10 минут, не доводя до кипения и часто помешивая. После уваривания должны остаться 4 столовые ложки сливок. Снять с огня.

Шпинат unsplash.com

3. Насадить очищенный и порезанный вдоль на несколько частей чеснок на вилку. Налить оливковое масло в сковороду вок или большую сковороду для жарки и поставить на сильный огонь.

Когда масло нагреется, бросить в него листья шпината, слегка посолить и помешать листья вилкой с насаженным чесноком до тех пор, пока шпинат не начнет упариваться.

4. Выложить содержимое сковороды в дуршлаг и подавить листья шпината вилкой с чесноком, чтобы из листьев вышла лишняя вода. Вернуть шпинат обратно на сковороду, снова нагреть, постоянно потряхивая сковороду.

5. Вылить упаренные сливки на шпинат и помешивать вилкой с чесноком до тех пор, пока все листья не окажутся в сливках. Посолить и поперчить по вкусу.

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