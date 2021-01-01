Краткий гид по соли: 7 видов, которые стоит использовать

Соль одна из старейших и наиболее используемых приправ. Археологи обнаружили что соль используется уже более 8000 лет. Соленый вкус один из пяти основных вкусов, которые мы испытываем, наряду со сладким, кислым, горьким и умами.

Что интересно, на формирование вкуса соли влияют месторождения, минеральные вещества и методы выпаривания. Именно благодаря этому мы получаем соль с разной текстурой, вкусом и применением. Давайте рассмотрим наиболее известные виды соли и расскажем, как их использовать.

Поваренная соль Поваренная соль foodrepublic.com

Это основной вид, которым пользуются большинство людей. Поваренная она потому, что после добычи ее помещается в воду и очищают от других микроэлементов, а затем выпаривается для создания однородного продукта. Столовая соль обычно на 97-99 процентов состоит из хлорида натрия с некоторыми добавками, что препятствуют слеживанию.

Часто поваренная соль также содержат йодид, который является важным питательным веществом. Такая соль называется йодированной, но при этом она не есть источником йода.

Кошерная соль Кошерная соль foodrepublic.com

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Это очищенная соль с кристаллами более крупными, чем у обычной поваренной соли, и без добавок (например, йодида). Несмотря на свое название, только некоторые бренды действительно отвечают кошерным требованиям.

Название на самом деле связано с тем, что этот тип крупной кристаллической соли используется при приготовлении кошерного мяса.

Морская соль Морская соль foodrepublic.com

Морская соль готовится из испарившейся морской воды. В зависимости от местности, откуда поступает вода, минерального состава и метода испарения, морская соль может иметь много различий. Технически это происходит так: морскую воду кипятят, чтобы удалить примеси, затем осадок нагревания до кристаллизации соли. Затем начинают работать солевары, которые добывают соль так, чтобы сохранить крупные чешуйчатые кристаллы неповрежденными.

Розовая соль Розовая соль foodrepublic.com

Гималайская соль, известная своим ярко-розовым оттенком и добывается в регионе Пенджаб в Пакистане, в основном в соляной шахте Хевра. Менее известная боливийская версия добывается в Андах.

Розовый цвет соли обусловлен следами оксида железа, но сама соль это преимущественно хлорид натрия и имеет те же качества, что и обычная поваренная соль.

Гималайская черная соль Черная соль foodrepublic.com

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Одна из самых интересных солей и, на самом деле, она более пурпурно-красного цвета, чем черного. При измельчении она приобретает розоватый оттенок, но ее официальное название, «кала манак» и переводится как «черная соль». Такой цвет она имеет благодаря минералу грейгит, а резкий запах - от содержания серы. Соль имеет прохладную квадратную кристаллическую структуру.

Черную соль можно добавлять в вегетарианскую пищу, чтобы имитировать вкус яиц, хотя, если вы переборщите, то еда может приобрести привкус соленых тухлых яиц.

Сванская соль Соль с травами pixabay.com

Сванская соль это больше смесь специй, чем чистая соль. Но готовится она из обычной приправы и смеси трав, которые растут в регионе Сванетии. Сванетия — высокогорный и труднодоступный район Грузии. Чтобы добраться туда, необходимо было совершить пеший поход, таща всю поклажу на себе. Естественно, многие продукты питания, в том числе соль, были в большом дефиците. И их очень сильно экономили. Вот и придумали находчивые жители гор смешать ценный продукт — соль с различными пряными травами, которые в изобилии произрастают на склонах гор. В итоге объем соли увеличивался, и ее хватало надолго.

Конопляная соль

Считается, что такая соль была обязательным атрибутом на столах наших предков. Готовится она, как и сванская, с той лишь разницей, что к поваренной соли добавлялись местные травы, а еще жареные семена конопли. Такая приправа отлично подходила к картофелю и кашам.

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