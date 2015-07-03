Международный день вафель: что мы знаем о них?

25 марта ежегодно отмечают Международный день вафель. Изначально его праздновали только в Швеции, но теперь во всём мире.

История вафель

История происхождения вафель не сохранила ни точной даты первой выпечки, ни имени кулинара-новатора, ни страны происхождения. Видимо, это произошло, когда в письменных источниках не фиксировались столь незначительные события. Каждый народ вносил свою лепту в доработку рецептуры. Сначала древние греки, потом немцы, англичане, чехи, голландцы вносили корректуры и в состав вафель, и в его имя.

Свое название вафли получили от немецкого слова Waffel, что означает сота, ячейка, поскольку оттиск формы для выпечки этого лакомства напоминал пчелиную соту.

Международный день вафель

Легенда гласит, что первые вафли были изготовлены еще древними греками, правда, современный человек вряд ли нашел бы в них сходство с привычными кондитерскими изделиями.

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Другой письменный исторический источник XIII века указывает на немецкое происхождение вафель. К XV-XVI векам в Европе вафли стали доступны лишь людям благородного сословия и королям. Рецепты держались в строжайшем секрете, за их разглашение наступало суровое наказание, вплоть до смертной казни. Спустя несколько веков горячие вафли продавались прямо на улицах, каждый желающий мог увидеть, как на его глазах выпекаются ароматные тонкие слоистые кондитерские изделия.

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Как испечь вафли дома

Для выпечки домашних вафель нужна специальная форма – вафельница с фигурными ячейками. Для производства вафель обычно используется от десяти до двенадцати ингредиентов, среди которых мука, молоко и молочные продукты, дрожжи, яйца, орехи, вода, разрыхлители, сода, соль, сахар, фрукты, натуральные и синтетические ароматизаторы.

Классическое тесто для вафель можно приготовить в домашних условиях Международный день вафель unsplash.com

Ингредиенты

полтора стакана просеянной муки,

две чайных ложки разрыхлителя

столовая ложка сахара

чайная ложка соли

одно яйцо

стакан молока

четыре-пять чайных ложек растопленного масла или маргарина

Приготовление

Смешать муку с солью, разрыхлителем и сахаром, взбить белки. Отдельно взбить желтки и смешать их с молоком и маслом, влить в муку, тщательно перемешать и осторожно ввести белки. Вафельницу раскалить, смазать маслом, вылить тонкой струйкой тесто, равномерно распределив его по поверхности сковородки для выпечки. Закрыть крышку вафельницы и выпекать до готовности. Готовые вафли подавать со взбитыми сливками, творогом, сыром, зеленью, вареньем, медом или сметаной.

Вафельный спор

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В 2007 году чешские кондитеры подали в Европейский комитет по товарным знакам запрос на территориальную торговую марку Карловарских вафель необычной круглой формы, которые туристы в качестве сувениров увозят в разные уголки мира. Однако комитет отказался отдать пальму первенства чехам, приведя в качестве аргументов тот факт, что подобные вафли выпускают много десятков лет и в Австрии, и в Германии. Эти страны тоже претендуют на эксклюзивную лицензию.

Самая ранняя известная запись рецепта вафли находится в анонимной рукописи под названием Le Ménagier de Paris, которая была набором инструкций, написанных французом для его молодой жены. В ней фанатично влюбленный в вафли автор описывает собственный рецепт вафель и даже упоминает об “вафельнице“, приводя историков к мысли, что вафельницы были изобретены в 13-м-14-м веке.

Вафельный спор идет уже несколько лет, со временем приобретая политическую окраску. Европейский комитет отказал в регистрации торговой марки еще и потому, что не все предприятия, производящие Карловарские вафли территориально расположены в Карловых Варах. Рецепт чешских вафель уникален: в состав ингредиентов входит знаменитая на весь мир местная минеральная вода. Начинки кондитерских фигурных изделий изобилуют разнообразием: ореховые, шоколадные, ванильные, банановые, с карамелью и апельсинами. Всего в Чехии вафли выпускают двадцать пять кондитерских предприятий, однако на их упаковке есть пометка курортные, те вафли не содержат в рецептуре лечебной минеральной воды. Чем закончится вафельный спор покажет время, пока все отдыхающие и туристы имеют уникальную возможность полакомиться вкуснейшими национальными десертами в этих странах Европы.

Кто любил вафли?

Настоящими поклонниками вафель были Иоганн Штраус и Фредерик Шопен, Иоганн Вольфганг фон Гете и Пабло Неруда, Альфред Нобель и Зигмунд Фрейд. Современной родиной вафель называют Голландию, в середине XX века голландские путешественники привезли рецепт вафель из США, где в то время был настоящий вафельный бум.

Рецептов теста для выпечки очень много, в каждой стране есть свои национальные особенности. В США 24 августа считается днем вафель. Именно 24 августа 1869 года Корнелиус Свартхаут, житель штата Нью-Йорк, запатентовал свое изобретение – первую сковородку для выпечки вафель.

Рецепт вафель долгое время держался в строжайшем секрете, так как принадлежал лишь королевскому двору. За разглашение государственной тайны следовала казнь – и болтуна, и рискового кулинара, добывшего список ингредиентов.

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Правда, в этот день в Америке пекут не хрустящие вафли в привычном понимании россиян, а крошечные оладьи, приготовленные в вафельнице с фигурными сотами. В этот день принято печь и лакомиться разнообразными кондитерскими изделиями с самыми разнообразными начинками. Американцы с утра направляются в кафе и рестораны, либо пекут вафли дома, обильно сдабривая их кленовым сиропом, вареньем.

Вафли с кленовым сиропом depositphotos.com

Классические венские вафли

Ингредиенты:

Маргарин - 200г

Молоко - 250 мл

Сахар - 120 г

Сливочное масл - 200 г

Мука - 330 г

Яйца - 3 шт.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Размягченное масло растирается с сахаром. Можно делать это при помощи миксера на минимальных оборотах. В получившуюся густую пышную массу вбиваются яйца. Тесто снова взбивается на малых оборотах устройства. К ингредиентам вливается теплое молоко и лимонный сок. После перемешивания в тесто всыпается мука, просеянная с разрыхлителем. Масса перемешивается ложкой. В итоге должно получиться тесто как на кефирные оладьи.

Мягкие льежские вафли

Международный день вафель unsplash.com

Ингредиенты:

Молоко - 170 мл

Сахар - 170 г

Сливочное масло - 200 г

Мука просеянная - 2 ст.л.

Яйца - 2 шт.

Сухие дрожжи - 1 ч.л.

Соль - щепотка

Способ приготовления:

Половина молока нагревается, в теплой жидкости растворяются дрожжи, и она оставляется на 20 минут. Оставшееся молоко взбивается с солью и яйцами миксером. Размягченное масло растирается с мукой. Все три части соединяются вместе и тщательно перемешиваются. В итоге должно получиться мягкое липкое тесто. Оно накрывается чистым полотенцем и оставляется примерно на полчаса в теплом месте.

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