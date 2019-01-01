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Польза и вред миндального молока

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Узнайте, какими полезными качествами обладает миндальное молоко и почему его нельзя давать младенцам!
Польза и вред миндального молока
Польза и вред миндального молока
unsplash.com

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Часто люди отдают предпочтение миндальному молоку перед обычным. Кроме того, что оно вкусное, питательное и сладкое, есть вещи на которые стоит обратить внимание. 

Чем полезно миндальное молоко:

  • Укрепляет кости и зубы

В стакане молока содержится 30% дневной нормы кальция. Наличие витамина D предотвращает развитие артрита и остеопороза.

Польза и вред миндального молока
Польза и вред миндального молока
depositphotos.com

  • Полезно для сердца

В составе молока нет холестерина и насыщенных жиров. Благодаря содержанию натрия происходит профилактика сердечных заболеваний.

  • Придает коже здоровый вид

В этом молоке содержится 50% дневной нормы витамина Е-андиоксиданта, который полезен для кожи и защищает от вреда солнечных лучей.

Польза и вред миндального молока
Польза и вред миндального молока
depositphotos.com

  • Не влияет на уровень сахара в крови

Благодаря низкому содержанию углеводов уменьшается риск развития диабета.

  • Укрепляет мышцы

Витамин B и железо обеспечивают организму здоровое функционирование мышечных тканей.

Польза и вред миндального молока
Польза и вред миндального молока
depositphotos.com

  • Улучшает зрение

Благодаря наличию витамина А укрепляется зрение.

Какой вред миндального молока:

  • Не рекомендуется переводить грудничков 

Для детского организма в миндальном молоке нет обходимого количества витамина С и есть риск развития цинги.

Польза и вред миндального молока
Польза и вред миндального молока
depositphotos.com

  • Может негативно влиять на желудок

Если в составе молока содержится каррагинан, то лучше отказаться от напитка. Эта добавка способствует развитию онкологических заболеваний и негативно сказывается на работе желудка.

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Теги: миндальное молоко, польза миндального молока, правильное питание
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Источник: ivona

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