Узнайте, какими полезными качествами обладает миндальное молоко и почему его нельзя давать младенцам!

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Часто люди отдают предпочтение миндальному молоку перед обычным. Кроме того, что оно вкусное, питательное и сладкое, есть вещи на которые стоит обратить внимание.

Чем полезно миндальное молоко:

Укрепляет кости и зубы

В стакане молока содержится 30% дневной нормы кальция. Наличие витамина D предотвращает развитие артрита и остеопороза.



Польза и вред миндального молока depositphotos.com

Полезно для сердца

В составе молока нет холестерина и насыщенных жиров. Благодаря содержанию натрия происходит профилактика сердечных заболеваний.

Придает коже здоровый вид

В этом молоке содержится 50% дневной нормы витамина Е-андиоксиданта, который полезен для кожи и защищает от вреда солнечных лучей.



Польза и вред миндального молока depositphotos.com

Не влияет на уровень сахара в крови

Благодаря низкому содержанию углеводов уменьшается риск развития диабета.

Укрепляет мышцы

Витамин B и железо обеспечивают организму здоровое функционирование мышечных тканей.



Польза и вред миндального молока depositphotos.com

Улучшает зрение

Благодаря наличию витамина А укрепляется зрение.

Какой вред миндального молока:

Не рекомендуется переводить грудничков

Для детского организма в миндальном молоке нет обходимого количества витамина С и есть риск развития цинги.



Польза и вред миндального молока depositphotos.com

Может негативно влиять на желудок

Если в составе молока содержится каррагинан, то лучше отказаться от напитка. Эта добавка способствует развитию онкологических заболеваний и негативно сказывается на работе желудка.

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