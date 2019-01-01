Польза и вред миндального молока
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Часто люди отдают предпочтение миндальному молоку перед обычным. Кроме того, что оно вкусное, питательное и сладкое, есть вещи на которые стоит обратить внимание.
Чем полезно миндальное молоко:
- Укрепляет кости и зубы
В стакане молока содержится 30% дневной нормы кальция. Наличие витамина D предотвращает развитие артрита и остеопороза.
- Полезно для сердца
В составе молока нет холестерина и насыщенных жиров. Благодаря содержанию натрия происходит профилактика сердечных заболеваний.
- Придает коже здоровый вид
В этом молоке содержится 50% дневной нормы витамина Е-андиоксиданта, который полезен для кожи и защищает от вреда солнечных лучей.
- Не влияет на уровень сахара в крови
Благодаря низкому содержанию углеводов уменьшается риск развития диабета.
- Укрепляет мышцы
Витамин B и железо обеспечивают организму здоровое функционирование мышечных тканей.
- Улучшает зрение
Благодаря наличию витамина А укрепляется зрение.
Какой вред миндального молока:
- Не рекомендуется переводить грудничков
Для детского организма в миндальном молоке нет обходимого количества витамина С и есть риск развития цинги.
- Может негативно влиять на желудок
Если в составе молока содержится каррагинан, то лучше отказаться от напитка. Эта добавка способствует развитию онкологических заболеваний и негативно сказывается на работе желудка.
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