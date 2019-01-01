Пять полезных продуктов для здоровья сердца

Как питаться, чтобы ваше сердце было крепким и служило без сбоев? Собрали пять полезных продуктов, которые помогут укрепить сердце.

Мы можем поддержать сердце при помощи здорового питания. Одни продукты справляются с этой задачей хуже, другие – лучше. Итак, каким из них стоит отдать предпочтение?

Свежий тунец

Тунец содержит массу полезных омега–3 кислот, которые способны предотвратить развитие сердечнососудистых заболеваний. Альбакор – желтоперый, или белый тунец содержит больше всего этих полезных нутриентов.

Чем заменить: подойдут сардины, макрель, анчоусы, главное – не покупай консервированный тунец, он не принесет пользы сердцу.

Польза тунца диетический продукт, который рекомендован при похудении

благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, костную и репродуктивные системы

оказывает положительное действие на работу мозга

предупреждает старение

улучшает внешний вид и состояние волос и кожи

служит для профилактики онкозаболеваний

стабилизирует повышенное артериальное давление

укрепляет иммунитет

нормализует метаболизм

отлично расщепляет холестерин Тунец pixabay.com

Овсянка

Овсяные хлопья в любом виде и степени обработки помогут сердечнососудистой системе тем, что снизят уровень холестерина.

Польза овсянки

регулирует уровень глюкозы в крови

уменьшает количество холестерина

препятствует появлению тромбов

богата фолиевой кислотой, которая положительно действует на нервную систему

помогая справляться с усталостью и стрессами

Апельсины

Сладкая сочная профилактика сердечнососудистых заболеваний.

Апельсины pixabay.com

Цитрусовые содержат полезный вид клетчатки – пектины, которые снижают уровень холестерина в крови и нормализуют артериальное давление.

Помимо пектинов апельсины содержат антиоксидант гесперидин – он укрепляет стенки сосудов. Исследования показали эффективность диеты, содержащей апельсины, в нормализации функции сосудов.

Морковь

Недавние исследования кардиопротекторных свойств показали, что этот сладкий корнеплод, изобилующий клетчаткой, способен снижать уровень сахара в крови и предотвращать развитие сахарного диабета.

Орехи

Прежде всего – грецкие и миндаль. Горсть орехов в день может снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление в сосудах: они полны мононенасыщенных жиров и клетчатки витамином Е, растительными стеринами.