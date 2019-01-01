Пять полезных продуктов для здоровья сердца
Как питаться, чтобы ваше сердце было крепким и служило без сбоев? Собрали пять полезных продуктов, которые помогут укрепить сердце.
Мы можем поддержать сердце при помощи здорового питания. Одни продукты справляются с этой задачей хуже, другие – лучше. Итак, каким из них стоит отдать предпочтение?
- Свежий тунец
Тунец содержит массу полезных омега–3 кислот, которые способны предотвратить развитие сердечнососудистых заболеваний. Альбакор – желтоперый, или белый тунец содержит больше всего этих полезных нутриентов.
Чем заменить: подойдут сардины, макрель, анчоусы, главное – не покупай консервированный тунец, он не принесет пользы сердцу.
Польза тунца
- диетический продукт, который рекомендован при похудении
- благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, костную и репродуктивные системы
- оказывает положительное действие на работу мозга
- предупреждает старение
- улучшает внешний вид и состояние волос и кожи
- служит для профилактики онкозаболеваний
- стабилизирует повышенное артериальное давление
- укрепляет иммунитет
- нормализует метаболизм
- отлично расщепляет холестерин
- Овсянка
Овсяные хлопья в любом виде и степени обработки помогут сердечнососудистой системе тем, что снизят уровень холестерина.
Польза овсянки
- регулирует уровень глюкозы в крови
- уменьшает количество холестерина
- препятствует появлению тромбов
- богата фолиевой кислотой, которая положительно действует на нервную систему
- помогая справляться с усталостью и стрессами
- Апельсины
Сладкая сочная профилактика сердечнососудистых заболеваний.
Цитрусовые содержат полезный вид клетчатки – пектины, которые снижают уровень холестерина в крови и нормализуют артериальное давление.
Помимо пектинов апельсины содержат антиоксидант гесперидин – он укрепляет стенки сосудов. Исследования показали эффективность диеты, содержащей апельсины, в нормализации функции сосудов.
- Морковь
Недавние исследования кардиопротекторных свойств показали, что этот сладкий корнеплод, изобилующий клетчаткой, способен снижать уровень сахара в крови и предотвращать развитие сахарного диабета.
- Орехи
Прежде всего – грецкие и миндаль. Горсть орехов в день может снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление в сосудах: они полны мононенасыщенных жиров и клетчатки витамином Е, растительными стеринами.
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