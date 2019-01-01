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Пять полезных продуктов для здоровья сердца

Как питаться, чтобы ваше сердце было крепким и служило без сбоев? Собрали пять полезных продуктов, которые помогут укрепить сердце.
Овсянка
Овсянка
pixabay.com

Мы можем поддержать сердце при помощи здорового питания. Одни продукты справляются с этой задачей хуже, другие – лучше. Итак, каким из них стоит отдать предпочтение?

  • Свежий тунец
Тунец содержит массу полезных омега–3 кислот, которые способны предотвратить развитие сердечнососудистых заболеваний. Альбакор – желтоперый, или белый тунец содержит больше всего этих полезных нутриентов.
Чем заменить: подойдут сардины, макрель, анчоусы, главное – не покупай консервированный тунец, он не принесет пользы сердцу.

Польза тунца

  • диетический продукт, который рекомендован при похудении
  • благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, костную и репродуктивные системы
  • оказывает положительное действие на работу мозга
  • предупреждает старение
  • улучшает внешний вид и состояние волос и кожи
  • служит для профилактики онкозаболеваний
  • стабилизирует повышенное артериальное давление
  • укрепляет иммунитет
  • нормализует метаболизм
  • отлично расщепляет холестерин

Тунец
Тунец
pixabay.com

  • Овсянка
Овсяные хлопья в любом виде и степени обработки помогут сердечнососудистой системе тем, что снизят уровень  холестерина.
 
Польза овсянки 
  • регулирует уровень глюкозы в крови
  • уменьшает количество холестерина
  • препятствует появлению тромбов
  • богата фолиевой кислотой, которая положительно действует на нервную систему
  • помогая справляться с усталостью и стрессами
  • Апельсины
Сладкая сочная профилактика сердечнососудистых заболеваний.
Апельсины
Апельсины
pixabay.com
Цитрусовые содержат полезный вид клетчатки – пектины, которые снижают уровень холестерина в крови и нормализуют артериальное давление.
Помимо пектинов апельсины содержат антиоксидант гесперидин – он укрепляет стенки сосудов. Исследования показали эффективность диеты, содержащей апельсины, в нормализации функции сосудов.
  • Морковь
Недавние исследования кардиопротекторных свойств показали, что этот сладкий корнеплод, изобилующий клетчаткой, способен снижать уровень сахара в крови и предотвращать развитие сахарного диабета.
  • Орехи
Прежде всего – грецкие и миндаль. Горсть орехов в день может снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление в сосудах: они полны мононенасыщенных жиров и клетчатки витамином Е, растительными стеринами.
Орехи
Орехи
pixabay.com

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Теги: сердце, продукты, питание, организм, самочувствие, болезни сердца
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Источник: ivona

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