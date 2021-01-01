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Рецепт к 8 марту: Маричка Падалко подсказала, как приготовить "Битое стекло"

Спецтема: Женский день: 8 марта
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Украинская ведущая Маричка Падалко поделилась рецептом приготовления легкого десерта "Битое стекло".
Рецепт к 8 марту: Маричка Падалко подсказала, как приготовить "Битое стекло"
Рецепт к 8 марту: Маричка Падалко подсказала, как приготовить "Битое стекло"
instagram.com/marichkapadalko

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Накануне 8 марта звезда телеканала 1+1, ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко решила поделиться с подписчицами рецептом легкого весеннего десерта. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пошаговую инструкцию по приготовлению “Битого стекла“.

“Легкий, весенний десерт, который можно и готовить, и есть с детьми через безопасность его ингредиентов. А WOW-эффект, когда будете резать “торт“, гарантирован! В народе его называют “битое стекло“, - написала Падалко.

Список ингредиентов для приготовления “Битого стекла“:

 

  • 600 г сметаны (20-30 процентов жирности).
  • Три вида разноцветного желе. Ведущая использовала желе со вкусом киви, клубники и апельсина.
  • Желатин 25 г (он нужен для сгущения сметаны). Берите тот, с которым Вы привыкли работать. Маричка использовала “кондитерский“ быстрорастворимый желатин, потому что его не надо замачивать.
  • Сахарная пудра (на Ваш вкус).

Как приготовить десерт “Битое стекло“: пошаговая инструкция

 

  • Приготовить желе по инструкции на упаковке и поместить в холодильник.
  •  Взбить сметану с сахарной пудрой. Ее объем добавляйте по вкусу. Но помните, что желе - достаточно сладкое, и сметанный слой должен это сбалансировать.
  • Достать готовое желе из холодильника, опустить емкость на несколько минут в горячую воду. Перевернуть желе на дощечку и нарезать кубиками.
  • Теперь приготовьте желатин (чтобы его развести хватит 100-150 мл воды) и соедините со сметанным кремом.

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    Далее все быстро объединяем в “торт“, ведь желатин начинает застывать: а) можно или все смешать в миске, где Вы готовили сметану, б) или же выкладывать слоями в форму, как на видео. Вместо формы все может застыть в обычной миске (салатницы) 😀.
  • Даем торту загустеть в холодильнике, дальше снова опускаем емкость в горячую воду на несколько минут и переворачиваем на тарелку 😉 И здесь очень важно не торопиться! Лучше пусть он немного “потечет“, чем Вы поспешите перевернуть, и часть, которая уже “отошла“ от миски, под своим весом упадет в тарелку, а часть, не успевшая “отойти“, останется в форме. Если, пока Вы отогревали десерт, сметана немного потекла в желе, Вы можете ватным диском, смоченным в теплой воде, осторожно очистить “стекло“.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:

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Теги: Битое стекло, десерт, 8 марта, Маричка Падалко
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Источник: ivonа bigmir)net

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