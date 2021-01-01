Украинская ведущая Маричка Падалко поделилась рецептом приготовления легкого десерта "Битое стекло".

Рецепт к 8 марту: Маричка Падалко подсказала, как приготовить "Битое стекло" instagram.com/marichkapadalko

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Накануне 8 марта звезда телеканала 1+1, ведущая новостной программы ТСН Маричка Падалко решила поделиться с подписчицами рецептом легкого весеннего десерта. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пошаговую инструкцию по приготовлению “Битого стекла“.

“Легкий, весенний десерт, который можно и готовить, и есть с детьми через безопасность его ингредиентов. А WOW-эффект, когда будете резать “торт“, гарантирован! В народе его называют “битое стекло“, - написала Падалко.

Список ингредиентов для приготовления “Битого стекла“:

600 г сметаны (20-30 процентов жирности).

Три вида разноцветного желе. Ведущая использовала желе со вкусом киви, клубники и апельсина.

Желатин 25 г (он нужен для сгущения сметаны). Берите тот, с которым Вы привыкли работать. Маричка использовала “кондитерский“ быстрорастворимый желатин, потому что его не надо замачивать.

Сахарная пудра (на Ваш вкус).

Как приготовить десерт “Битое стекло“: пошаговая инструкция

Приготовить желе по инструкции на упаковке и поместить в холодильник.

Взбить сметану с сахарной пудрой. Ее объем добавляйте по вкусу. Но помните, что желе - достаточно сладкое, и сметанный слой должен это сбалансировать.

Достать готовое желе из холодильника, опустить емкость на несколько минут в горячую воду. Перевернуть желе на дощечку и нарезать кубиками.

Теперь приготовьте желатин (чтобы его развести хватит 100-150 мл воды) и соедините со сметанным кремом.

Читай также: Ажурные блины на закваске: Простой рецепт Далее все быстро объединяем в “торт“, ведь желатин начинает застывать: а) можно или все смешать в миске, где Вы готовили сметану, б) или же выкладывать слоями в форму, как на видео. Вместо формы все может застыть в обычной миске (салатницы) 😀.

Далее все быстро объединяем в “торт“, ведь желатин начинает застывать: а) можно или все смешать в миске, где Вы готовили сметану, б) или же выкладывать слоями в форму, как на видео. Вместо формы все может застыть в обычной миске (салатницы) 😀. Даем торту загустеть в холодильнике, дальше снова опускаем емкость в горячую воду на несколько минут и переворачиваем на тарелку 😉 И здесь очень важно не торопиться! Лучше пусть он немного “потечет“, чем Вы поспешите перевернуть, и часть, которая уже “отошла“ от миски, под своим весом упадет в тарелку, а часть, не успевшая “отойти“, останется в форме. Если, пока Вы отогревали десерт, сметана немного потекла в желе, Вы можете ватным диском, смоченным в теплой воде, осторожно очистить “стекло“.

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