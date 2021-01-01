Внимание: один поезд уже отменили в связи эпидемиологической ситуацией в Ивано-Франковске .

В Одессу, Запорожье и в Карпаты: специально к 8 марта назначили дополнительные поезда freepik.com

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Недавно Ivona рассказывала, как выбирать места в плацкарте и купе – лайфхаки для путешествия на поезде. Обязательно обратите внимание на эти полезные рекомендации.

Как известно, в Украине с 6 по 8 марта выходные (суббота, воскресенье, понедельник). В честь этих мини-каникул “Укрзализныця“ добавила восемь дополнительных поездов. Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

В Одессу, Запорожье и в Карпаты: специально к 8 марта назначили дополнительные поезда freepik.com

Список дополнительных поездов в честь Женского дня 2021:

№43 Киев - Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он будет отправляться из Киева в 19:06 и прибывать в Ивано-Франковск в 5:43 на следующий день. Из Ивано-Франковска отправления 4 и 8 марта в 21:55 и прибытие в Киев в 8:48. (Данные поезд отменен в связи с жестким карантином на территории области, если вы приобрели билеты на этот поезд – вы можете их сдать в кассу).

№235 Киев - Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении - 6 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в Ужгород в 11:58, в обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 08:40.

№168 Львов - Одесса специально назначен на 8 Марта. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05.

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№136 Одесса - Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу - 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01.

№249 / 250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

№197 / 198 Киев - Ковель. Отправление из Киева в 06:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в столицу в 20:45.

№72 Киев - Запорожье. Поезд будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев - 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.

№779 / 780 Сумы - Киев - Винница курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 05:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.

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