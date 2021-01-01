Ажурные блины на закваске: Простой рецепт

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Кроме вкусовых качеств блинов, высоко ценится также их внешний вид. На закваске получаются ажурные блинчики, которые, несмотря на внешнюю хрупкость, достаточно прочны. Их легко переворачивать при обжарке, а также добавлять начинку, без страха, что она прорвет тесто. Рецептом воздушных блинов на закваске делится с вами Ivona.

1. В емкость для смешивания добавить закваску, соль, сахар и яйца. Взбить венчиком до однородности.

2. В готовую смесь просеять муку с содой, перемешать до однородной консистенции.

Ажурный блины на закваске: Простой рецепт freepik.com

3. Воду подогреть (до кипения не доводить), влить в тесто. Еще раз перемешать, чтобы тесто не скомковалось, оставить “доходить“ в теплом месте на 15-20 минут.

4. Сковороду хорошо разогреть на среднем огне, смазать растительным маслом. Вылить порцию теста, равномерно распределяя ее по дну. Обжаривать 60-80 секунд с каждой стороны.

Ажурный блины на закваске: Простой рецепт pixabay.com

Сковороду смазывать растительным маслом по мере необходимости. Из получившегося теста выходит около 15 готовых блинов. Блины на закваске лучше всего подавать горячими, со сладкой начинкой, медом или вареньем.

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