Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ажурные блины на закваске: Простой рецепт

Сегодня, 18:51Комментариев:0
Порадуйте своих близких на Масленицу!.
Ингредиенты
  • Закваска 260 мл
  • Вода 150 мл
  • Сахар 1 ст. л.
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сода 1/2 ч. л.
  • Мука пшеничная 180 г
  • Растительное масло
40 мин
Ажурные блины на закваске: Простой рецепт
Ажурные блины на закваске: Простой рецепт / pixabay.com

Кроме вкусовых качеств блинов, высоко ценится также их внешний вид. На закваске получаются ажурные блинчики, которые, несмотря на внешнюю хрупкость, достаточно прочны. Их легко переворачивать при обжарке, а также добавлять начинку, без страха, что она прорвет тесто. Рецептом воздушных блинов на закваске делится с вами Ivona.

1. В емкость для смешивания добавить закваску, соль, сахар и яйца. Взбить венчиком до однородности.

2. В готовую смесь просеять муку с содой, перемешать до однородной консистенции.

Ажурный блины на закваске: Простой рецепт
Ажурный блины на закваске: Простой рецепт
freepik.com

3. Воду подогреть (до кипения не доводить), влить в тесто. Еще раз перемешать, чтобы тесто не скомковалось, оставить “доходить“ в теплом месте на 15-20 минут.

4. Сковороду хорошо разогреть на среднем огне, смазать растительным маслом. Вылить порцию теста, равномерно распределяя ее по дну. Обжаривать 60-80 секунд с каждой стороны.

Ажурный блины на закваске: Простой рецепт
Ажурный блины на закваске: Простой рецепт
pixabay.com

Сковороду смазывать растительным маслом по мере необходимости. Из получившегося теста выходит около 15 готовых блинов. Блины на закваске лучше всего подавать горячими, со сладкой начинкой, медом или вареньем.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:блины,блинчики,блинное тесто,рецепт блинов,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь