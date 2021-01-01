ТОП-7 небанальных салатов с авокадо

Когда обычные сочетания уже приелись.

Ivona собрала для вас лучшие рецепты салатов, главным ингредиентом которых выступает авокадо.

Салат из авокадо с зеленой чечевицей

Ингредиенты: брокколи (400 г), сельдерей (3 черешка), авокадо (1 шт.), зеленая чечевица (100 г), миндаль (80 г), красный лук (1/2 шт.), рукола, маслины. Для заправки: натуральный йогурт (80 г), жирные сливки (2 ст. л.), чеснок (1-2 зубчика), белое вино (1 ст. л.), рисовый уксус (1 ст. л.), зира молотая (1 щепотка).

Салат из авокадо с зеленой чечевицей freepik.com

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Чечевицу выложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения. Снять пену и варить 30-40 минут до готовности. Чечевицу посолить, слить воду, откинуть на дуршлаг и поставить остывать. Брокколи разделить на соцветия, кинуть их в кипящую, подсоленную воду на 3 минуты. Отбросить брокколи на дуршлаг, соцветия выложить в холодную воду со льдом до остывания, чтобы те сохранили цвет и остались хрустящими. Лук очистить от кожуры и нарезать тонкими полукольцами, тонко же нарезать остальные ингредиенты, кроме миндаля (его нужно крупно порубить), авокадо, брокколи и чечевицы. В глубокой емкости соединить ингредиенты для заправки, тщательно перемешать до однородности. В салатник выложить чечевицу, брокколи, сельдерей, миндаль, лук, маслины и руколу. Добавить заправку. Сверху выложить нарезанное тонкими ломтиками мякоть авокадо. Аккуратно перемешать.

Авокадо по-кубински

Ингредиенты: шпинат (2 пучка), консервированный ананас ломтиками (1 банка), авокадо (2 шт.), красный лук (2 шт.), сахар тростниковый (2 ст. л.), чеснок (3 зубчика), лаймовый сок (2 ст. л.), оливковое масло, черный перец, соль, молотая зира.

Авокадо по-кубински freepik.com

Листья шпината промыть, удалить черешки, кинуть в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты. Отбросить на дуршлаг и остудить. Сироп с ананасов слить, обжарить ломтики на сухой сковороде, обсыпав сахаром и постоянно помешивая, до мягкости. Для заправки смешать оливковое масло (140 мл), измельченный чеснок, сок лайма, зиру, перец и соль. Мякоть авокадо нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле 2-3 минуты. Половину заправки смешать с листьями шпината, выложить на тарелку для подачи. Сверху - ананасы, теплую мякоть авокадо, нарезанный тонкими кольцами лук. Полить остатками заправки.

Салат с авокадо и куриными сердечками

Ингредиенты: куриные сердечки отварные (300 г), авокадо (1 шт.), яйца куриные отварные (2 шт.), зеленый горошек консервированный (100 г), свежий огурец (2 шт.), сметана (100 г), рукола, петрушка, соль, черный молотый перец.

Салат с авокадо и куриными сердечками freepik.com

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Очищенный авокадо, отварные яйца и огурцы нарезать кубиками, отварные сердечки - кружочками. Зелень мелко нарубить. В глубокий салатник выложить сердечки, авокадо, яйца, огурцы, зеленый горошек без жидкости, зелень. Заправить сметаной, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Дать салату настояться в холодильнике 30-40 минут перед подачей.

Салат с авокадо, говядиной и шампиньонами “Рог изобилия“

Ингредиенты: авокадо (1 шт.), шампиньоны (250 г), репчатый лук (1 шт.), морковь (1 шт.), маринованные огурцы (2 шт.), яйца куриные отварные (3 шт.), зеленый горошек консервированный (150 г), говядина отварная (200 г), майонез, черный молотый перец, соль.

Салат с авокадо, говядиной и шампиньонами “Рог изобилия“ freepik.com

Лук очистить, нарезать кубиками, кубиками нарезать шампиньоны, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле лук до прозрачности, добавить морковь, и грибы, тщательно перемешать и тушить на слабом огне, помешивая, 3-5 минут. Пока грибы с луком и морковью остывают, нарезать кубиками соленые огурцы, отварное яйцо, говядину, и авокадо. В салатнике смешать все ингредиенты, заправить майонезом, добавить перец и соль по вкусу. Тщательно перемешать. Перед подачей охладить.

Помидоры с моцареллой в лодочках из авокадо

Ингредиенты: авокадо (2 шт.), помидоры черри (8-10 шт.), моцарелла (100 г), оливковое масло (2 ч. л.), бальзамический уксус, итальянские травы, соль, молотый черный перец, базилик.

Помидоры с моцареллой в лодочках из авокадо freepik.com

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Авокадо разрезать пополам, удалить косточки, ложкой выскоблить немного мякоти, сохраняя форму фрукта. Мякоть и моцареллу нарезать кубиками, помидоры разрезать на 4 части, соединить ингредиенты в салатнике, добавить масло, соль, специи, тщательно перемешать. Выложить салат в лодочки из авокадо, украсить листьями базилика (или рубленым) и бальзамическим уксусом.

Салат с авокадо и креветками

Ингредиенты: чеснок (2 зубчика), оливковое масло (4 ст. л.), креветки отварные очищенные (250 г), помидоры свежие (200 г), авокадо (1 шт.), лимонный сок (2 ст. л.), смесь салатных листьев (100 г), соль, черный молотый перец.

Салат с авокадо и креветками freepik.com

Зубчики чеснока раздавить плоской стороной ножа. Обжарить креветки с чесноком на 2 ложках оливкового масла, 4-5 минут, помешивая. Выложить креветки на бумажное полотенце, дать остыть. Помидоры нарезать дольками, мякоть авокадо и салатные листья крупно порубить. Соединить все ингредиенты в салатнике, заправить смесью оливкового масла с лимонным соком, перцем и солью.

Салат с авокадо и малосольной сельдью

Ингредиенты: филе малосольной сельди (2 шт.), авокадо (1 шт.), яйца куриные отварные (2 шт.), лук репчатый (1/2 шт.), майонез, соль, черный молотый перец.

Салат с авокадо и малосольной сельдью freepik.com

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Сельдь, авокадо, лук и яйцо нарезать мелкими кубиками. Соединить в салатнике, заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать, дать салату остыть и настояться в холодильнике 25-30 минут перед подачей.

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