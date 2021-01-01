17 мин назад Комментариев:0

Аппетитная закуска из сельди прямиком из Южной Пальмиры.

Как правильно готовить форшмак по-одесски, расскажет Ivona.

Классический форшмак “по-одесски“: Пошаговый рецепт

Читай также: Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов

1. Слабосоленую сельдь очистить от кожи и костей, разделить на филе, нарезать мелкими кубиками.

2. Лук очистить от кожуры, нарезать крупными ломтиками, яблоко очистить от кожицы и семян, отварные вкрутую куриные яйца очистит от скорлупы.

3. В чаше блендера соединить яйца, дольки яблока и лук, пережить до однородности.

4. Масло размягчить. Оно должно быть мягким, но не жидким. Добавить мягкое масло к яблоку, луку и яйцам, еще раз тщательно взбить.

Форшмак по-одесски: Классический рецепт pinterest.com

5. Получившуюся массу добавить к нарезанной кубиками сельди, добавить соль и перец по вкусу, перемешать.

6. Дать форшмаку настояться в холодильнике 45-60 минут до легкого загустения.

7. Подавать форшмак с гренками из черного или белого хлеба, готовый бутерброд можно украсить зеленью или мелко нарубленным зеленым луком.

Форшмак по-одесски: Классический рецепт pinterest.com

Читай также: Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе

Улучшения, дополнения, замены: этот рецепт прекрасен и самобытен, однако многие воспринимают его, как основу “того самого“ форшмака по-одесски. В некоторых домах эту закуску перемалывают все ингредиенты несколько раз на мясорубке до состояния паштета, добавляя размоченный в молоке мякиш батона. Другие - используют не свежие яблоки, а запеченные. Также в форшмак добавляют уксус, горчицу, растительное масло, обжаренные и измельченные грецкие орехи. Эта закуска оставляет безграничное поле для кулинарного творчества.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.