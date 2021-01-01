Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Форшмак по-одесски: Классический рецепт

17 мин назадКомментариев:0
Аппетитная закуска из сельди прямиком из Южной Пальмиры.
Ингредиенты
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло сливочное 70 г
  • Яблоко зеленое (Ренет Симиренко) 1 шт.
  • Филе сельди слабосоленой 1 шт.
  • Яйцо вареное куриное 2 шт.
  • Соль
  • Черный молотый перец
20 мин
Форшмак по-одесски: Классический рецепт
Форшмак по-одесски: Классический рецепт / depositphotos.com

Как правильно готовить форшмак по-одесски, расскажет Ivona.

Классический форшмак “по-одесски“: Пошаговый рецепт

 

Читай также: Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов

1. Слабосоленую сельдь очистить от кожи и костей, разделить на филе, нарезать мелкими кубиками.

2. Лук очистить от кожуры, нарезать крупными ломтиками, яблоко очистить от кожицы и семян, отварные вкрутую куриные яйца очистит от скорлупы. 

3. В чаше блендера соединить яйца, дольки яблока и лук, пережить до однородности.

4. Масло размягчить. Оно должно быть мягким, но не жидким. Добавить мягкое масло к яблоку, луку и яйцам, еще раз тщательно взбить.

Форшмак по-одесски: Классический рецепт
Форшмак по-одесски: Классический рецепт
pinterest.com

5. Получившуюся массу добавить к нарезанной кубиками сельди, добавить соль и перец по вкусу, перемешать.

6. Дать форшмаку настояться в холодильнике 45-60 минут до легкого загустения.

7. Подавать форшмак с гренками из черного или белого хлеба, готовый бутерброд можно украсить зеленью или мелко нарубленным зеленым луком.

Форшмак по-одесски: Классический рецепт
Форшмак по-одесски: Классический рецепт
pinterest.com

Читай также: Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе

Улучшения, дополнения, замены: этот рецепт прекрасен и самобытен, однако многие воспринимают его, как основу “того самого“ форшмака по-одесски. В некоторых домах эту закуску перемалывают все ингредиенты несколько раз на мясорубке до состояния паштета, добавляя размоченный в молоке мякиш батона. Другие - используют не свежие яблоки, а запеченные. Также в форшмак добавляют уксус, горчицу, растительное масло, обжаренные и измельченные грецкие орехи. Эта закуска оставляет безграничное поле для кулинарного творчества.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:форшмак,форшмак из селедки,форшмак рецепт,закуска,селедка,сельдь,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь